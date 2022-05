V Česku je zhruba 75 až 80 procent registrovaných uprchlíků, uvedl Rakušan

"Vypadá to, že Česká republika je zemí, která je opravdu země cílová. A ukazuje se, že v současné době ten počet uprchlíků odpovídá nějakým 75 až 80 procentům skutečně registrovaných v České republice," uvedl Rakušan. Data podle něj vychází z pilotního projektu ve čtyřech obcích s rozšířenou působností různých velikostí. Zkoumal, kolik lidí se skutečně nachází na adresách, které uvedli při původní registraci.

Průzkum podle Rakušana ukázal, že 20 procent uprchlíků se zcela jistě nenachází na svých původně daných adresách. U deseti procent není úplně jisté, kde se nyní nacházejí a ministerstvo to dále zjišťuje.

"Kdybychom to nějakým způsobem zprůměrovali, tak 75 procent údajů uvedených v systému cizinecké policie odpovídá. Odpovídá tomu, co bylo uvedeno při registračním vstupu do České republiky," prohlásil ministr. Vnitro bude podle něj zjišťovat ještě přesnější čísla, využije k tomu počty vydaných dávek a zejména zápisy dětí do škol. Bude zkoumat, kde Ukrajinci pracují, na jak dlouho mají pracovní smlouvy či jak dlouho chtějí v Česku zůstat.

Vyhnout se duplicitě - tedy registraci běžence ve více zemích - by měl podle Rakušana zabránit jednotný registrační systém, který chce Evropská unie zprovoznit 31. května.