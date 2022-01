Ve čtvrtek do Česka přijede předseda Evropské rady Michel

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do České republiky ve čtvrtek dorazí předseda Evropské rady Charles Michel, čeká ho pracovní oběd s premiérem Petrem Fialou (ODS). Uvedl to dnes web Seznam Zprávy, kterému to potvrdil mluvčí vlády Václav Smolka. Tématem jednání bude zejména české předsednictví v Radě Evropské unie, které nastane v druhé polovině letošního roku.