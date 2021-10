Vláda by měla pro firmy s výpadkem výroby spustit Antivirus, míní zástupci průmyslu

Svaz o tom chce jednat na tripartitě, která se kvůli omezení výroby automobilek sejde v pondělí.

Firma Škoda Auto minulý týden oznámila, že kvůli nedostatku čipů od 18. října do konce roku výrazně omezí, nebo dokonce zastaví výrobu. S omezením vyrábí kolínská Toyota, nošovická automobilka Hyundai provoz zachovává. Odstávky kvůli výpadkům už mají někteří dodavatelé, část pracovníků musejí nechávat doma. Podle svazu krize dopadá třeba i na papírenský průmysl či textilní a plastikářské podniky, které jsou na automobilky navázané.

"Na pomoc zaměstnancům a firmám, které kvůli nedostatku vstupních materiálů a dílů musí omezovat výrobu, by vláda měla aktivovat program Antivirus B. Stát tím může pomoci udržet klíčové tuzemské průmyslové obory konkurenceschopné," uvedl svaz. Viceprezident svazu Jan Rafaj podotkl, že i když lidé nepracují, firmy jim část mzdy platí. Podle Rafaje by stát měl příspěvky na náhradu výdělků poskytovat po omezenou dobu, a to na tři měsíce.

Program Antivirus může Česko k podpoře firem podle evropských pravidel využít do konce letošního roku. Příspěvek B dorovnával za epidemie při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin 60 procent náhrady mzdy do 29.000 korun. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) minulý týden oznámila, že její ministerstvo je připraveno firmy podpořit podobně jako za epidemie. Premiér Andrej Babiš (ANO) svolal tripartitu na pondělí a uvedl, že se podpora připravuje. Podle ministra průmyslu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO) by návrhy měly být hotové do týdne.

Podle Rafaje konkurenční firmy v západní Evropě začaly už využívat tamní kurzarbeit, který se spouští automaticky. Česko má od července tento nástroj s příspěvky při zkrácené práci také. Spustit ho může vláda po projednání v tripartitě, musí ale ještě nastavit v nařízení přesná pravidla. Rafaj podotkl, že český kurzarbeit také ještě nemá schválení od Evropské komise. "Proto za nejrychlejší možnost pomoci postiženým firmám považujeme spuštění programu Antivirus B," zdůvodnil viceprezident svazu. Podle něj je nutné jasně vymezit rozsah podpory z Antiviru i odvětví, do nichž by příspěvky směřovaly. Svaz si nechává vypracovat teď analýzu, výsledky představí na tripartitě. Kromě toho chce jednat ale i o řešení nedostatku pracovníků v Česku.

O podpoře chtějí v tripartitě diskutovat i odbory. Také podle předáka Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly by bylo rychlejší a jednodušší využít k pomoci firmám Antivirus.