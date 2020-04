Vláda chce posílit kompetence ministerstva zdravotnictví

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Vláda v pondělí projedná novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která by posílila kompetence ministerstva zdravotnictví. Sněmovna by se normou mohla zabývat následující den a projednat ji ve stavu legislativní nouze, řekl dnes novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj by upravené kompetence ministerstva zdravotnictví umožnily zachovat restriktivní opatření, která chce vláda udržet do 25. května, i po skončení nouzového stavu. Sněmovna dnes rozhodla o jeho prodloužení do 17. května, přestože vláda žádala o 25. květen.