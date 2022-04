Vláda podle Fialy zvažuje obnovení diplomatického zastoupení v Kyjevě

"Nechci z bezpečnostních důvodů mluvit o nějakých detailech. Snad jenom mohu říct, že zvažujeme všechny kroky, které povedou k tomu, aby Česká republika mohla mít po všech stránkách s Ukrajinou co možná nejnormálnější vztahy navzdory tomu, jak složitá situace na Ukrajině je," uvedl premiér.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) minulý týden bez dalších podrobností uvedl, že Česko o návrat diplomatů do Kyjeva usiluje. Stejný záměr dnes oznámil slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok. V nejbližších dnech podle něho do ukrajinského hlavního města vyrazí tým, který přímo na místě vyhodnotí bezpečnostní situaci. "Pokud to bude možné, obnovíme činnost našeho velvyslanectví okamžitě," napsal.

Mnoho zemí světa včetně Česka svá diplomatická zastoupení v Kyjevě uzavřelo v souvislosti s ruským útokem na Ukrajinu, který začal 24. února. Koncem minulého měsíce ale boje v oblasti kolem hlavního města utichly. V pátek znovu zavlála vlajka na velvyslanectví Evropské unie v Kyjevě, po Velikonocích plánuje svoji ambasádu opět otevřít Itálie. Už koncem března tento krok udělalo Slovinsko, chtělo tím vyjádřit podporu Ukrajině čelící ruské agresi.