Vláda prodlouží omezení volného pohybu. Vrchol epidemie teprve přijde

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Vláda pravděpodobně minimálně o týden prodlouží omezení volného pohybu. České televizi to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Současné nařízení platí do 1. dubna. Vláda by se prodloužením měla zabývat na jednání vlády na počátku týdne, poprvé se kabinet sejde již v pondělí.