Výbor doporučil Senátu schválit zákon o odškodnění za výbuchy ve Vrběticích

Senát by měl schválit zákon, který odškodňuje obce v okolí Vrbětic na Zlínsku, jejich obyvatele i Zlínský kraj za výbuchy munice z roku 2014. Schválení odškodňovacího zákona dnes Senátu doporučil jeho hospodářský výbor hlasy všech osmi přítomných členů. Senát by měl zákon projednávat v příštím týdnu. Lidé, obce a kraje by si měli rozdělit téměř 700 milionů korun. Zákon podporuje i prezident Miloš Zeman.

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK