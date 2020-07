Změny v obměně průkazů postižených vláda asi označí za nadbytečné

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Za nadbytečný vláda zřejmě označí poslanecký návrh, který by měl v některých případech zjednodušit postup pravidelné výměny průkazu osoby se zdravotním postižením. U lidí, kteří jej mají přiznaný trvale, by se neposuzoval podle předlohy jejich zdravotní stav. Podle podkladů pro pondělní schůzi kabinetu to ale platí už nyní. Zákonodárcům by proto vláda ANO a ČSSD měla k předloze poslat záporné stanovisko.