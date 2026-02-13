Poslanci schválili odklad superdávky. Řeší změnu jednacího řádu Sněmovny

Výplata nové státní sociální podpory, takzvané superdávky, se pravděpodobně dočká čtvrtletního odkladu. Poslanecká sněmovna dnes ve zrychleném režimu schválila návrh ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO), podle kterého by příjemci měli tyto peníze dostávat až od srpna namísto původně plánovaného května. Pro posun termínu hlasovali jednotně poslanci koalice i opozice, přičemž hlavním důvodem je nečekaná administrativní náročnost celého procesu.

Podle ministra Juchelky je přepočet stávajících podpor na jeden nový celek natolik složitý, že úřady potřebují více času. Superdávka od loňského října sloučila čtyři dřívější příspěvky – na bydlení, na živobytí, dětské přídavky a doplatky na bydlení. Úřad práce v této souvislosti eviduje přes 333 tisíc žádostí od stávajících klientů a dalších téměř 80 tisíc nových žádostí, což představuje obrovský nápor na zpracování dat.

Součástí schválené novely je také odsunutí změn v životním minimu, které se nově plánuje až na říjen. Juchelka však připustil, že pokud by se ukázalo, že úřady práci stíhají rychleji, mohl by odklad v dalším kole schvalování ještě přehodnotit. Aktuálně však předloha míří k posouzení do Senátu s cílem snížit administrativní zátěž úředníků.

Kromě sociálních témat se poslanci věnovali také úpravě jednacího řádu Sněmovny. Vládní koalice složená z hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě prosazuje pravidla, která by měla omezit obstrukce a zrychlit projednávání zákonů. Návrh počítá s časovým limitem pro řečníky při změnách programu a dává komoře větší pravomoci k omezení diskuse. Opozice vyjádřila obavy z možného zneužití těchto pravidel a navrhovala, aby změny začaly platit až po příštích volbách.

V rámci diskuse o programu schůze koaliční většina odmítla několik opozičních návrhů. Jan Jakob z TOP 09 neuspěl s požadavkem na jednání o odvolání šéfa Sněmovny Tomia Okamury (SPD). Neúspěšný byl také pokus poslance Matěje Hlavatého (STAN), který chtěl řešit rozporuplné informace o prodeji letounů L-159 na Ukrajinu. Zatímco armádní velení i prezident nákup strojů pro ukrajinskou obranu podporují, ministr obrany Jaromír Zůna (SPD) se k němu staví odmítavě.

