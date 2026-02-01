Prezident Pavel poděkoval lidem, kteří míří do Prahy demonstrovat na jeho podporu

V centru Prahy se od patnácti hodin uskuteční mimořádné shromáždění s názvem „Stojíme za prezidentem“, které svolal spolek Milion chvilek. Cílem akce je vyjádřit veřejnou podporu hlavě státu v reakci na aktuální dění na politické scéně. Organizátoři považují situaci za kritickou a ostře se vymezují zejména proti chování ministra zahraničí Petra Macinky, které označují za nepřípustný nátlak a vydírání prezidenta republiky.
Prezident Petr Pavel na chystanou podporu zareagoval prostřednictvím sociálních sítí, kde vyzdvihl sílu české občanské společnosti. Poděkoval všem, kteří přijedou do Prahy vyjádřit svůj názor, a uvedl, že si váží lidí, kteří nejsou lhostejní k odpovědnosti za stav země. Podle prezidenta není obrana hodnot, jako jsou slušnost, pravda a respekt, žádnou přežitou iluzí, ale nezbytnou alternativou k aroganci a překrucování faktů.
„Jednou z velmi pozitivních předností naší země je síla a kvalita občanské společnosti, která se dokáže ve správnou chvíli jasně a srozumitelně postavit za správnou věc. Velmi si vážím všech, kteří nezůstávají lhostejní k tomu, co se kolem nich děje, a cítí svůj díl odpovědnosti za stav naší země. Vážím si všech, kteří jsou připraveni přidat svůj hlas k obraně slušnosti, pravdy, solidarity a respektu jednoho k druhému,“ napsal Pavel.
„Obrana těchto hodnot není naivitou ani překonanou „havlovskou iluzí“. Je životaschopnou alternativou k bezhodnotovému pragmatismu, který věří, že síla je víc než právo, arogance víc než slušnost a že svobodu slova lze nahradit svobodou lhát, překrucovat a urážet. Chci poděkovat všem, kteří dnes ze všech koutů země přijeli do Prahy vyjádřit svůj názor a podporu slušné České republice,“ dodal.
Podle vyjádření spolku překročil ministr Macinka hranice demokratické kultury. Pořadatelé varují, že pokud zůstanou jeho praktiky bez odezvy, mohou vytvořit nebezpečný precedent, kdy si jednotlivci z řad vlády budou pomocí nátlakových her vynucovat rozhodnutí se zásadním dopadem na bezpečnost země. Zdůrazňují, že v sázce není pouze osud Petra Pavla, ale samotné principy fungování právního státu.
Zájem o akci výrazně předčil původní očekávání organizátorů. Výzvu na podporu prezidenta podepsalo po důkladném ověření již 540 000 lidí, což je nejvyšší číslo za posledních šest let, srovnatelné pouze s velkými demonstracemi z roku 2019. Do hlavního města míří tisíce lidí z regionů, včetně občanů, kteří se o politické dění běžně aktivně nezajímají.
Vzhledem k masivní očekávané účasti museli pořadatelé změnit logistické plány. Kromě Staroměstského náměstí bude pro demonstranty vyhrazena i spodní část Václavského náměstí. Obě místa budou propojena velkoplošnými obrazovkami a posíleným ozvučením, aby účastníci mohli sledovat společný program. Odhaduje se, že jen z mimopražských regionů dorazí 30 až 50 tisíc lidí.
Petr Pavel , demonstrace na podporu prezidenta Petra Pavla (1.2.2026)
