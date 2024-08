Pyrotechnici mohou likvidovat pumu v Litvínově. Uplynulo 144 hodin od nálezu, výbuch může přijít kdykoli

Bílý dům oznámil pokrok v jednáních o příměří v Pásmu Gazy, která se konají v Káhiře. Tyto rozhovory by měly pokračovat na úrovni pracovních skupin ještě několik dní, i přes ozbrojené střety mezi Izraelem a libanonským hnutím Hizballáh. Uvedl to server Times of Israel.