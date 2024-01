Rakušan a Babiš se střetli kvůli korespondenční volbě. Jednat se může i přes noc

"Korespondenční volba není žádným revolučním instrumentem," řekl Rakušan, podle kterého by opravdu revoluční změnou bylo zavedení internetových voleb. Vicepremiér připomněl, že Česko je jednou z posledních členských zemí Evropské unie, které neumožňují hlasování poštou.

Ministr vnitra označil projednávanou úpravu za evoluci a věc zdravého rozumu. Argumentoval také tím, že příklady z ostatních států ukazují, že je v souladu s ústavou. Koaliční návrh je podle jeho slov konzervativní a obsahuje pojistky pro zabezpečení volby.

Expremiér Babiš naopak navrhl jinou úpravu. Podle předsedy hnutí ANO by totiž občané žijící v zahraničí měli jezdit volit do Česka. "Ani ne na tu ambasádu, měli by přijít domů přece, kde se narodili, a jít hrdě k volbám a odvolit," vysvětlil změnu svého postoje ke korespondenční volbě. ANO k ní totiž dříve zaujímalo kladné stanovisko.

Poslanci hned ve středu ráno rozhodli, že o zavedení korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí bude možné jednat i přes noc na čtvrtek.

Česko je jednou ze čtyř členských zemí EU, jejíž občané nemohou využít korespondenční volbu ze zahraničí. Dalšími jsou Francie, Chorvatsko a Malta. Francouzi ovšem mohou od roku 2020 volit z ciziny přes internet.