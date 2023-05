Restaurací a hotelů se vyšší DPH příliš nedotkne. Svaz obchodu nižší daně změnu vítá

Přes původní debaty a návrhy, které se postupně objevovaly ve veřejném prostoru vláda nepřistoupila k přesunu těchto služeb do základní, tedy nejvyšší sazby, což by znamenalo 11 % nárůst proti současné situaci a existenční problémy pro mnohé podnikatele v oboru. To je pozitivní zpráva jak pro provozovatele ubytovacích a stravovacích služeb, tak pro jejich zákazníky.

Václav Stárek, prezident AHR ČR k tomu dodal: „DPH byla vždy jedním ze stěžejních témat AHR ČR, která se v minulosti zasadila o přesun stravovacích služeb do snížené sazby (od roku 2016) a následně o přesun do nejnižší sazby (10 %) pro ubytovací a stravovací služby v roce 2020. Současnou problematikou změn v DPH se zabýváme od konce loňského roku, připravili jsme také analýzu, kterou jsme předali panu premiérovi a ministru financí. Dnes zveřejněný návrh dvouprocentního nárůstu sazby není nijak zásadní a lze jej akceptovat v zájmu ozdravení veřejných financí a zjednodušení daňového systému.“

Předseda Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza vítá návrh na přesunutí potravin ze současné 15procentní sazby daně z přidané hodnoty (DPH) do 12procentní, o kterém dnes informovala vláda. Každá úspora na nákupech podle něj lidem v této době pomůže. Vláda dnes jako součást takzvaného konsolidačního balíčku k ozdravení veřejných financí představila chystané změny daňového systému. Místo dosavadních tří sazeb DPH by mohly být jen dvě, tedy základní 21procentní a snížená 12procentní. Opatření by mohla začít platit od příštího roku.

"Snížení DPH na potraviny je pro zákazníky dobrá zpráva, protože každá úspora na nákupech v dnešní době lidem pomůže," uvedl Prouza. Ministra zemědělství Zdeňka Nekulu (KDU-ČSL) k tomuto kroku už v minulosti několikrát vyzýval. Dříve také řekl, že zastropování cen potravin není cesta správným směrem. "Považujeme za vhodnější střídat slevy, aby měli zákazníci bohatší výběr a nedocházelo ke zdražení těch potravin, jejichž ceny nejsou zastropované," uvedl. Ve slevách se podle něj aktuálně prodá 60 procent potravin.