ŘSD: D1 u Přerova dostavíme v březnu 2026. V Brně bude šestiproudová

Soud mezi Ředitelstvím silnic a dálnic a občanským sdružením Krajina Dluhonice dopadl lépe pro státní instituci. Sdružení soudně napadalo většinu právních úkonů spojených se stavebním povolení pro dostavbu dálnice D1 u Přerova.

„Soud pro nás byl pozitivním výsledkem, protože byla potvrzena právní moc stavebního povolení na posledních deset kilometrů dálnice D1, což je pro nás velmi klíčové rozhodnutí. Věřím, že tuto stavbu už nic nezastaví,“ informoval v podcastu na webu ŘSD Mátl s tím, že nyní ještě očekává kasační stížnost, kterou bude řešit Nejvyšší správní soud. Spory zřejmě nejsou u konce.

Stavba podle něj může pokračovat na základě harmonogramu. „Od začátku stavby v prosinci loňského roku se staví opravdu intenzivně. Výsledky práce jsou vidět. Je hotovo 95 % prací co se týče zakrytí ornice, zakládají se násypy a mosty,“ uvedl. Termín dostavby na březen 2026 má být splněn.

Dalším počinem na Moravě má být rozšíření D1 na šestipruhovou komunikaci u Brna. „Je to ten nejdůležitější a nejvíce zatížený úsek mezi dálnicemi D52 a D2,“ popsal Mátl. Jde o dálnice směrem na Vídeň a Bratislavu, které se právě u Brna spojují. „Projekt by se měl začít letos realizovat. Rozšiřujeme smlouvu a se zhotovitelem řešíme začátek prací. Předpokládám, že by k tomu mělo dojít někdy v průběhu července letošního roku,“ doplnil.

První etapa stavby zřejmě skoční do konce tohoto roku a pokračovat se bude zase příští rok. „Jsem si jistý, že to, jak je úprava naplánovaná, nebude větší komplikací pro současný provoz. Po celou dobu povedeme dopravu v režimu dva plus dva jízdní pruhy. Jsou tam i provizorní připojovací pruhy,“ vysvětlil šéf ŘSD.

U prvních úseků dálnice nyní dobíhá záruční lhůta po jejich rekonstrukci z období před téměř deseti lety. „Principem našich staveb je, že vždy před koncem záruční lhůty kontrolujeme dálnici, zdali jsou naplněné všechny kvalitativní parametry a v případě záručních vad je ještě okamžitě reklamujeme, aby se to v době záruky opravilo,“ řekl Mátl. Po uplynutí záruční lhůty už všechnu zodpovědnost za opravu a údržbu dálnic přebírá ŘSD.

Podle Mátla ale jsou tyto nedokonalosti na dálnicích takového charakteru, že je běžný řidič vůbec nepozná a neohrožují bezpečnost provozu.