Senát jim nedáme. ODS zahájila kampaň před podzimními volbami

Občanská demokratická strana zahajuje od prvního zářijového týdne hlavní fázi kampaně do senátních a komunálních voleb. Jejím ústředním heslem bude "Senát jim nedáme". ODS apeluje na voliče, kteří nesouhlasí se směřováním současné vlády ANO, SPD a Motoristů, a chce zachovat Senát jako silnou demokratickou protiváhu vládní většiny.
"Současná vláda během několika měsíců ukázala, jak zachází s mocí. Bourá pravidla rozpočtové odpovědnosti, ohrožuje nezávislost veřejnoprávních médií a její představitelé stále častěji nahrazují věcnou politiku arogancí a osobními útoky. Senát je dnes zásadní pojistkou demokracie a my uděláme všechno pro to, aby jí zůstal," řekl předseda ODS Martin Kupka.
"Senát se postavil například vládnímu rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti a donutil vládní většinu, aby se svým návrhem zabývala znovu. Právě tak mají fungovat demokratické brzdy a protiváhy. Nechceme čekat, až vláda postupně odstraní všechny překážky, které jí stojí v cestě. Chceme jednu z těch nejdůležitějších ubránit," sdělil Martin Kupka.
Součástí kampaně ODS budou mimo jiné výjezdy předsedy ODS Martina Kupky a předsedy Senátu Miloše Vystrčila po celé republice. Předseda občanských demokratů během šesti týdnů projede na 140 měst po celé zemi. Kampaň startuje už ve čtvrtek 3. září v Královéhradeckém kraji.
Do komunálních voleb vstupuje ODS s celkem 11 291 kandidáty. Jejich průměrný věk je 49 let, 60 procent kandidátek tvoří nestraníci a 40 procent členové strany. Celkem 1 241 kandidátů je mladších 30 let.
Do Senátu ODS navrhuje 14 kandidátek a kandidátů. Ve třech dalších obvodech kandidují v zájmu udržení silné pozice v Senátu osobnosti v koalici s jiným navrhovatelem a v dalších sedmi volebních obvodech mají kandidáti podporu občanských demokratů.
"Čím více moci drží jedna politická většina, tím důležitější jsou instituce, které ji dokážou kontrolovat a brzdit. ODS do senátních voleb vstupuje s cílem udržet současnou opoziční většinu a zachovat horní komoru Parlamentu jako silnou protiváhu vlády a Poslanecké sněmovny," dodal předseda občanských demokratů Martin Kupka.
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Zdroj: Libor Novák