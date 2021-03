Ministerstvo v září spustí projekt obědů zdarma ve školkách

Podle úřadu by to mělo motivovat sociálně slabé rodiny k zapojení dětí do předškolního vzdělávání, které podle odborníků zvyšuje šance na úspěch ve škole i pozdějším životě. Ministerstvo o tom informovalo na svém webu. Projekt by se podle něj měl do budoucna rozšířit i do dalších krajů.

Pro pilotní fázi projektu vybralo ministerstvo Karlovarský a Ústecký kraj, protože je tam podle něj nejvíc rodin, které potřebují pomoct. Oba kraje patří mezi ty, které mají podle průzkumů České školní inspekce v průměru nejhorší výsledky žáků ve vzdělávání. Mnoho výzkumů přitom podle ministerstva potvrzuje, že úspěch či neúspěch ve škole může souviset i s předškolním vzděláváním.

Celodenní stravování zdarma budou moct dostávat v Karlovarském a Ústeckém kraji od září děti od čtyř let, a to i v soukromých a církevních zařízeních. Podpora se pro ně bude rozdělat přes organizace a nadace zaměřující se na sociální pomoc, které ve spolupráci se školkou vytipují děti z potřebných rodin. Podobně již ministerstvo s neziskovými organizacemi spolupracuje na projektu obědů zdarma pro chudé žáky základních škol, což se podle něj osvědčilo.

Zvýšit podíl děti ve školkách je jedním z cílů Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Podle výroční zprávy školní inspekce za minulý školní rok se zvyšování podílů dětí ve školkách nedaří. Od září 2017 platí pro pětileté děti povinné předškolní vzdělávání. Jejich podíl ve školkách ale podle inspekce ve školním roce 2019/2020 klesl z 95,8 procenta na 93 procent. Příčiny poklesu nejsou podle inspekce jasné. Doporučila, aby je stát zjistil a udělal taková opatření, aby se situace zlepšila, protože předškolní vzdělávání vytváří podstatný základ pro celoživotní rozvoj člověka. Důležitá je spolupráce školek se zřizovateli, kterými bývají obce, i snaha o propojení se sociálními službami a dalšími resorty, uvedla inspekce.

Loni bylo ve školkách v Česku asi 365.000 dětí. Z toho bylo pětiletých až šestiletých kolem 28,6 procenta, čtyřletých až pětiletých 27,8 procenta, tříletých až čtyřletých 25,9 procenta a starších šesti let 5,8 procenta. Dětí mladších tří let, které ve školkách nemají garantované místo, podle inspekce ubylo loni z 12,5 procenta na 11,8 procenta, ačkoli zájem o jejich přijetí do školek spíše stoupá.