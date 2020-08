Senát schválil zavedení distanční výuky do školského zákona

Povinná výuka na dálku se má týkat krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol z nařízení ministerstva zdravotnictví či krajské hygienické stanice. Nebude se vztahovat pouze na epidemii koronaviru, ale na další krizové situace, které by mohly nastat. Krizový zákon předpokládá vyhlášení krizového stavu a následné přijímání krizových opatření i z jiných důvodů, například živelních pohrom a podobně.

"Předkládanou novelu považuji za nutnou součást příprav na nadcházející školní rok, který, obávám se, může přinést opět řadu mimořádných situací," řekl předseda senátního školského výboru Jiří Drahoš (za STAN). Rychlé tempo projednávání předlohy, kterou v pondělí podpořila vláda, ve středu schválila Sněmovna a dnes ji schvaloval Senát, však podle něj postrádá prostor pro rozsáhlejší debatu nad tímto tématem.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) zopakoval, že nejde o nahodilý zákon, který by měl řešit případná opatření k šíření nemoci covid-19, ale má trvale ukotvit distanční výuku pro mimořádné situace. Připustil, že využil aktuální situace, kdy vláda potřebovala v legislativní nouzi schválit volební zákon umožňující v letošních podzimních volbách volit i lidem v karanténě. Přidal se proto s novelou školského zákona, aby zrychlil její projednání. "Vnímám to, že to není standardní krok, ale celý tento rok není standardní," poznamenal.

Plaga také řekl, že chce otevřít v koalici debatu o souvisejících změnách v ošetřovném. Už při projednávání ve Sněmovně zazněly obavy, zda ho dostanou všichni rodiče, kteří by s dětmi museli zůstat doma a dohlížet na jejich výuku.

Škola bude muset přizpůsobit distanční vzdělávání potřebám každého jednotlivého žáka. Pokud žák nebo student nemá doma počítač, musí škola využít jiný způsob vzdělávání. Například si žák vyzvedne učivo a úkoly ve škole nebo se s ní spojí telefonicky. Vláda upozorňuje na to, že i při distanční výuce jsou děti, žáci a studenti povinni se takto vzdělávat, protože i v tomto případě trvá období školního vyučování a školáci nemají prázdniny.

Mateřská škola bude povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Bude ho muset spustit tehdy, pokud do školky nebude moci přijít víc než polovina dětí, kterých se povinná předškolní výchova týká. Senátor Michael Canov to označil za jednu z vad zákona. Povinnou výuku pro tyto děti by zrušil. "Nevím, jestli se budou učit dálkově zavazovat tkaničky u bot," poznamenal.

Distanční výuka se nebude týkat těch dětí v mateřské škole, pro něž není předškolní vzdělávání povinné. Na dálku se nebudou muset vzdělávat ani žáci v jazykových a základních uměleckých školách.

Vláda už rozhodla, že dá školám navíc 1,3 miliardy korun na dovybavení výpočetní technikou, softwarem nebo výukovými programy. Školy by peníze měly dostat do konce října. Z části peněz by měly nakoupit vybavení pro žáky, kteří nemají doma výpočetní techniku.