Vláda včlenila distanční výuku do zákona, návrh jde do Sněmovny

Ministr školství Robert Plaga (ANO) novinářům řekl, že by tak zákon mohl vejít v platnost na počátku školního roku, což bude znamenat že ředitelé škol "se nebudou pohybovat v právním vakuu". Vláda současně rozhodla o uvolnění miliardy korun na počítače a licence pro potřeby učitelů a žáků základních škol. Školy by je měly dostat zhruba v polovině října.

Novela školského zákona, kterou nyní posoudí Sněmovna, zavádí pro děti povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky. Formu výuky na dálku nestanoví, škola ji má přizpůsobit podmínkám žáka. Plaga uvedl, že předpokládá vznik zápůjčních fondů počítačů k dálkové výuce. Změna zákona je reakcí na epidemii covidu-19, kvůli které byly školy uzavřené od poloviny března a některé až do června.

Povinná výuka na dálku se má týkat krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol z nařízení ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice. Školy si musí podle zákona zakotvit podmínky distanční výuky do školních řádů. Upravit v nich mají podle ministerstva i způsoby hodnocení nebo omlouvání z výuky, pokud se jí žák například z důvodu nemoci nemůže zúčastnit.

"Děti, žáci a studenti jsou povinni vzdělávat se distančním způsobem s výjimkou dětí v mateřské škole, pro které není předškolní vzdělávání povinné," píše se v materiálu pro jednání vlády. Povinně chodí jeden rok do mateřských škol předškoláci. Na dálku se nemusí vzdělávat také v jazykových a základních uměleckých školách. "Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání," uvádí návrh.

U dětí, které nemají počítač, tak musí škola podle důvodové zprávy například umožnit, aby si žák učivo a úkoly vyzvedl ve škole nebo je předat telefonicky. Ministerstvo může podle návrhu také určit jiný způsob přijímacích zkoušek nebo ukončování vzdělání. Vzdělávání má být podle návrhu se stávajícími personálními a materiálními zdroji. Ty plánuje ministerstvo školství na základních školách posílit zvláštní dotací 20.000 korun na jednoho učitele. Pokud vláda návrh schválí, měly by celkem 1,2 miliardy školám podle počtu učitelů přeposlat v polovině října kraje.

Pandemie koronaviru výrazně zasáhla do druhého pololetí uplynulého školního roku. Od 11. března byly školy plošně zavřené, otvírat se začaly postupně a částečně až po dvou měsících. Do konce školního roku byla docházka dobrovolná a děti se mohly učit i z domova. Do základních škol chodilo v minulém školním roce zhruba 953.000 dětí a do středních škol 424.000. Výuky na dálku se neúčastnilo podle odhadů odborníků asi 10.000 dětí.

Tři vysoké školy zřejmě změní název, s návrhem, který předložilo ministerstvo školství, souhlasí vláda. Z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (VFU) by se kvůli zrušení farmacie na této škole měla stát Veterinární univerzita Brno. Ze jména Janáčkovy akademie múzických umění a Univerzity obrany by mělo zmizet Brno. O schválení návrhu novely zákona informovala ČTK mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Farmaceutická fakulta se od 1. července přesunula z VFU na Masarykovu univerzitu. Škola podle ministerstva 1. června sama oznámila změnu svého jména. Je ale třeba s tím dát do souladu i zákon. Podnět k úpravě svého jména dala i Janáčkova akademie múzických umění (JAMU) v Brně, která se podle ministerstva po několikaleté diskusi rozhodla vypustit ze svého jména název města, kde sídlí. Podobně navrhlo ministerstvo obrany zkrátit i název vojenské státní vysoké školy a vrátit se tak k původnímu názvu Univerzita obrany.

Úprava názvů škol v zákoně by podle ministerstva měla být co nejrychlejší. Návrh by proto Sněmovna měla podle ministerstva schvalovat již v prvním čtení. Účinnosti by pak novela měla nabýt den po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno vznikla jako Vysoká škola zvěrolékařská v Brně v prosinci 1918. Od roku 1932 nesla jméno Vysoká škola veterinární v Brně. Farmaceutická fakulta v ní začala fungovat v roce 1991, o rok později se farmacie doplnila do názvu školy. Od začátku července má tato univerzita už jen dvě fakulty, a to fakultu veterinárního lékařství a fakultu veterinární hygieny a ekologie.

JAMU byla zřízena v roce 1947. Informace, že je v Brně, se stala součástí jejího jména v roce 1990. Univerzita obrany vznikla v roce 2004 splynutím Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově, Vojenské akademie v Brně a Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové. Sídlem nové školy se stalo Brno, do jejího názvu se dostalo v roce 2005.