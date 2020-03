Výuka na dálku: Žádné prázdniny. Rodiče musí na vzdělávání dětí dohlédnout, upozorňuje MŠMT

"Zatím s tím začínáme. My jsme minulý týden středu, čtvrtek a pátek využili k tomu, abychom si všechno ujasnili, udělali si komunikační kanály a až v závěru týdne jsme to začali rozjíždět," řekl ředitel ZŠ Mezi školami v Nových Butovicích Petr Vodsloň. "Na vyhodnocení ohlasů je brzo, protože to vlastně dneska bylo první den," doplnil ředitel ZŠ Vratislavova Jiří Trunda.

Vláda rozhodla o uzavření škol kvůli koronaviru minulé úterý, zakázána je přítomnost žáků v nich od středy 11. března do odvolání. Ministerstvo školství doporučilo pokračovat ve výuce na dálku. Na dotaz ČTK dnes tiskové oddělení úřadu napsalo, že výuka je pro děti povinná a rodiče mají povinnost dbát na vzdělávání svých dětí. "V tomto krizovém stavu děti nemají prázdniny a pod dohledem rodičů si mají plnit své povinnosti," uvedlo ministerstvo.

Vodsloň a Trunda zatím od učitelů nemají informace o zásadních problémech ve spolupráci s žáky a rodiči. Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého většina rodičů snahu o vzdělávání na dálku uvítala.

Podle ředitelů školy stále zjišťují, jaké jsou limity zejména na straně žáků a rodičů. Školy mohou využívat různé programy online, rodiny ale musí mít doma vhodné technické vybavení a fungující internetové připojení. "Zjišťujeme, že spousta rodičů a žáků komunikuje na úrovni facebooku nebo e-mailu, ale nejsou schopni pracovat v požadovaných programech," uvedl Trunda. Učitelé jsou s nimi v kontaktu a snaží se to řešit.

Podle Trundy by distanční vzdělávání formou zadávání úkolů a cvičení na doma mohlo fungovat bez potíží zhruba měsíc. Pokud by ale děti musely zůstat doma déle, školy by začaly mít problémy s naplňováním cílů výuky. Nyní většina z nich zadává dětem různé opakovací úkoly a cvičení na doma. Probírání nové látky nechávají školy zpravidla zatím na později.

Problém je také podle Trundy to, že ministerstvo školství doporučilo výuku na dálku, ale nenařídilo ji. "My nejsme schopni přimět všechny děti, aby se do toho zapojily," řekl Trunda. Podle něj to znamená, že školy stejně budou muset novou látku později probrat znovu. "Nemůžeme to zkoušet a považovat to za probrané, pokud nějaký - byť malý - počet žáků to neabsolvuje," dodal.

Ředitelé se shodli, že distanční výuka je pro učitele časově mnohem náročnější než prezenční vzdělávání. Podle Černého tráví přípravou učiva a komunikací s jednotlivými žáky a rodiči celé dny.