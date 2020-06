Budoucnost školství? Plaga by rušil gymnázia, jejich zástupci se bouří

"Krize jednoznačně potvrdila analýzu, která je součástí Strategie 2030+. Z debat s řediteli vyplývá, že školy chtějí nabyté zkušenosti přenést do praxe – sedli si s učiteli nad školní vzdělávací programy a dívají se, co by šlo osekat, upravit nebo propojit,“ řekl ministr školství Robert Plaga (ANO) v interview pro Český rozhlas Plus.

„Pokud jde o ICT kompetence a modernizaci výuky, tak míč je samozřejmě na straně ministerstva, aby rámcové programy posunulo do 21. století," dodal k hojně diskutované revizi rámcových vzdělávacích programů, která by měla trvat několik let. Za pozitivní výsledek epidemie koronaviru označil výrazné zvýšení počítačové gramotnosti pedagogů.

V budoucnu by chtěl ministr také revidovat dosud populární víceletá gymnázia, která by se měla vrátit ke svému původnímu účelu, tedy školám pro vybrané žáky s mimořádným nadáním. Argumentoval zahraničními zkušenostmi, které potvrzují, že by se k segregaci dětí nemělo přistupovat příliš brzy.

"Země na špičce mezinárodních žebříčků jako Estonsko nebo Finsko do školství investovaly vysoká procenta HDP. Pokud bychom i my investovali okolo 5 procent HDP po dobu 5 až 7 let v kuse, tak může dojít k systémové proměně a skokovému zvýšení kvality,“ nechal se slyšet Plaga.

Za alarmující považuje například skutečnost, že na víceletá gymnázia odchází třetina až čtvrtina žáků základních škol. Než by se ale přistoupilo k boji s tímto smutným faktem, muselo by také dojít ke zkvalitnění výuky na druhém stupni.

S omezováním víceletých gymnázií nicméně nesouhlasí ředitel Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburku Jiří Kuhn, který s podobnými snahami bojuje už od roku 1993, kdy nastoupil do funkce. „Už od té doby obhajujeme existenci víceletých gymnázií. Tlaky na jejich redukci nebo likvidaci jsou tu stále a v poslední době sílí,“ stěžoval si.

Ačkoliv v Praze nebo Brně odchází na gymnázia více dětí, tak celostátně se jedná o pouhých 11 % žáků pátých tříd, a proto mu vadí, že se o tomto fenoménu mluví jako o něčem, co je potřeba přehodnotit.

„Vytváří se tu dojem, že se děje něco nesprávného. Když to nebudeme nazývat segregací, ale diferenciací, když se nebudeme bavit o ambiciózních rodičích, ale o rodičích, kterým záleží na vzdělávání svých dětí, tak dostaneme úplně jiný pohled na celou problematiku,“ varoval ředitel.

S Plagou je ale Kuhn zajedno v tom, že by mělo dojít ke zkvalitnění výuky na základních školách, jelikož je potřeba, aby důvod, proč se rodiče snaží své ratolesti protlačit na víceletá gymnázia, vzal za své. Tím je právě ona zmiňovaná nekvalita některých základních škol, jakož i nízká aprobace pedagogů a v jejím důsledku i nulová motivace žáků. "Na tom je třeba pracovat,“ dodal Kuhn.