U Barrandovského mostu se zřítila betonová plastika

Policisté se od dnešního rána zabývají incidentem v bezprostředním okolí Barrandovského mostu v Praze. Částečně se tam totiž zřítila betonová plastika. Událost se obešla bez zranění, ačkoliv sutiny spadly na vozovku a přilehlou cyklostezku.
Policie potvrdila, že na místě došlo k nepříjemné události. "Zajišťujeme v místě bezpečnost a kontaktovali jsme magistrát, který by měl zjednat nápravu," uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina pro web novinky.cz.
Uměleckým dílem, které se částečně zřítilo, je betonová plastika Rovnováha, kterou v letech 1989 až 1990 vytvořil sochař Josef Klimeš. Tehdy byla jednou z největších na území dnešní České republiky.
Plastika je v havarijním stavu, ačkoliv samotný Barrandovský most prošel nedávno několikaletou rekonstrukcí za stovky milionů korun. Soumostí z roku 1983 tvořené dvěma částmi, severní a jižní, se předtím nikdy neopravovalo.
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Zdroj: Libor Novák