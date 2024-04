Ukrajina dostane první munici nalezenou Českem do prázdnin, řekl Fiala

Fiala zmínil, že Ukrajina se nachází v těžké situaci, proto potřebuje podporu ze Západu více, než kdy dříve. Kyjev například už delší dobu čeká na odblokování další americké pomoci. "Chceme najít nové způsoby, jak pomoci," řekl český premiér, který do Bruselu zavítal z USA, kde ho v pondělí přijal v Bílém domě americký prezident Joe Biden.

Fiala na tiskové konferenci po středečním jednání uvedl, že Česko v rámci iniciativy nalezlo 500 tisíc kusů dělostřelecké munice. Pro Financial Times před několika dny prozradil, že je nasmlouváno 180 tisíc kusů granátů pro ukrajinskou armádu a pracuje se na zajištění dalších 300 tisíc kusů.

"Situace na Ukrajině je kritická. Dochází jim munice, což znamená, že jsou denně nuceni k těžkým rozhodnutím. Kvůli tomu je pro ně extrémně těžké udržet linie - stejné linie, které budou rozhodovat o bezpečnosti a budoucnosti celé Evropy," napsal český premiér pro britský deník.

Česká iniciativa podle Fialy zajistila Západu více času na to, aby se přizpůsobil situaci, kdy válka mění svět. "Musíme si zvyknout na to, že odpovědná bezpečnostní politika musí zahrnovat výrazně větší investice do obrany k odstrašení útočníka," konstatoval.

K iniciativě se podle dostupných informací připojilo přibližně dvacet zemí. Financial Times již dříve napsaly, že ke koupi původně plánovaných 800 tisíc kusů dělostřeleckých granátů bude potřeba shromáždit půldruhé miliardy dolarů.