Velikonoce i letos ovlivní důchody. Tři výplatní termíny budou jiné

Letošní Velikonoce se pomalu blíží a existuje důvod, proč by někteří důchodci měli zpozornět. Poprvé v kalendářním roce 2026 se totiž budou měnit výplatní termíny důchodů. Upozornila na to Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).
Velikonoce tentokrát připadají na pátek 3. až pondělí 6. dubna. V souvislosti s nadcházejícími svátky se změní rovnou tři výplatní termíny, uvedla správa sociálního zabezpečení.
Důchody, které by lidé za běžných okolností obdrželi ve čtvrtek 2. dubna, dorazí už o den dříve. Dokonce s dvoudenním předstihem se peněz dočkají důchodci, jejichž termín jinak připadá na čtvrtý den v měsíci. Jednodenní zpoždění nastane u výplaty, která se posune z pondělí 6. na úterý 7. dubna.
Posuny termínů čekají některé důchodce také v květnu, kdy v krátkém sledu přijdou na řadu dva státní svátky, konkrétně Svátek práce a Den vítězství.
Důchody vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) bezhotovostním převodem na bankovní účet klienta, anebo v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu jeho bydliště. Klient si volí způsob výplaty důchodu při podání žádosti o dávku důchodového pojištění s tím, že kdykoliv později může požádat prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení o změnu.
Důchody se vyplácejí dopředu, a to v pravidelných měsíčních lhůtách. Výplatními termíny důchodů vyplácených ČSSZ jsou doposud sudé dny od 2. do 14. dne v měsíci. ČSSZ zajišťuje výplaty důchodů také do zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem, kam se důchody vyplácejí k 12. dni v měsíci.
