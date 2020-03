Pošta nabídla státu distribuci zásilek na strategická místa

Nabídka pošty se týká tzv. velké logistiky. Jde o přepravu mezi jednotlivými třídícími uzly České pošty a následně o distribuci svěřené zásilek na konkrétní místo. Tímto způsobem by měly být přepravovány velké zásilky strategických surovin.

"Nejedná se o doručování jednotlivých zásilek jednotlivým adresátům, ale o přepravu větší hmoty po České republice. Koncovým zákazníkům potraviny dodávají firmy, které jsou na to specializované a které to i v současné době dělají velmi dobře. Naší nabídkou je zapojení logistiky České pošty do zásobování dalších pilířů státu, jako jsou nemocnice, složky IZS a další," uvedl Knap v tiskové zprávě. Nabídku předal ministru vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD). Pokud stát nabídku pošty příjme, pošta podle Knapa omezí některé další, zejména komerční služby a své kapacity přesune na pomoc státu.

Už v sobotu pošta avizovala, že je připravena státu nabídnou i kapacity pro doručování potravin a dalších nezbytných věcí lidem. To by však zřejmě mělo být pouze pro krajní případy. Pošta také informovala, že chod poboček zatím pokračuje beze změn, chce se nyní soustředit na doručování dopisů, balíků a důchodů, další služby omezí, například roznos letáků.

Pošta v příštím týdnu připravuje vybavit své pobočky dezinfekčními prostředky, podle odborů je totiž na nich situace dosud velmi špatná. Pošta se zatím soustředila na vybavení doručovatelů. Česká pošta také už v minulých dnech připravila pro lidi v karanténě kvůli koronaviru bezkontaktní způsob doručování. I zásilky určené do rukou adresáta mu doručovatel uloží do schránky, nebo je nechá na poště, kde si je bude moci do měsíce vyzvednout. Opatření domluvila s Českým telekomunikačním úřadem.