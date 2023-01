Vláda přijala práva obcí v řízeních k hlubinnému úložišti radioaktivního odpadu

Vláda dnes schválila návrh na postupný přechod internetových stránek státních orgánů na jednotnou doménu gov.cz. Novinářům to po jednání kabinetu řekl ministr pro místní rozvoj a digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti). Podle něj by přesun webů pomohl zlepšit bezpečnost a chránil domény proti útokům, také by zpřehlednil komunikaci občanů se státem.