Vlakvedoucí hrdinou. Cestující z vlaku, který se v Olomouci srazil s kamionem, mohli uhořet

Ředitel krajských hasičů Karel Kolařík ocenil pohotovou reakci vlakvedoucího Romana Juřeny. „Reakci pana Juřeny považuji za vzorovou. V dnešní době je potřeba toto statečné chování ocenit a upozornit na něj. Bez jeho pomoci by mohla událost mít tragické následky,“ uvedl.

Vlakvedoucí celou situaci popsal jako obrovskou ránu a silný náraz. Protržená palivová nádrž způsobila okamžité vzplanutí vlaku i kamionu. Studenty a lidi mířící do práce uvnitř prvního vagónu uvěznil hustý dým a plameny. „Zvednul jsem se, rozhlédnul se a viděl jsem, že z prvního vozu šlehá vysoko oheň a že v něm jsou lidé,“ líčil Juřena.

Vlakvedoucí se prodral ke dveřím na konci soupravy. „Spojují oba vagóny. Kvůli bezpečnosti jsou zamčené. Byly ale poškozené, kolize poničila i plechové schůdky mezi nimi. Naštěstí se mi dveře podařilo odemknout, nešly otevřít, ale podařilo se mi vytvořit úzký průchod, kudy se mohli lidé z prvního vagónu dostat do druhého a ven. Ani nevím, kolik jich bylo, ale všichni byli natlačení u dveří a čekali tam, až jim z hořícího vozu někdo pomůže. Vagón už byl plný černého dýmu, nebylo skoro nic vidět, špatně se dýchalo,“ pokračoval.

Poté, co byli všichni cestující venku, si Juřena kleknul na všechny čtyři a vydal se do hustého kouře. „Nikde jsem neviděl našeho mašinfíru. Rozhodnul jsem se, že se zkusím podívat, jestli není někde poblíž, ale posunul jsem se v hořícím vozidle asi dva kroky. Jenže už jsem vůbec nemohl dýchat, tak jsem vycouval a vrátil se do druhého vozu a rychle vlak opustil.“

Řídící důstojník hasičů Jiří Osyka uvedl, že bez pomoci vlakvedoucího by se lidé z hořícího vlaku nedostali tak rychle. „Rozsáhlý požár iniciovaný velkým množstvím paliva z proražené nádrže jim rychle odříznul cestu ke dveřím a vagón zaplnil okamžitě jedovatý dým. Jde o velice nebezpečnou situaci ohrožující život. Takže musím jeho reakci vyzdvihnout a poděkovat mu za ni. Bez jakýchkoli příkras: cestujícím z hořícího vagónu zachránil život,“ ocenil Juřenův přístup.

Zvenčí Juřenovi asistoval pracovník nedalekého autoservisu Lukáš Dudík. „Slyšel jsem strašnou ránu, šel jsem se podívat, co se děje a viděl jsem, že hoří vlak a kamion. Uvnitř byli lidé, ale nemohli ven. Nejprve to vůbec nešlo, ale nakonec jsem s tím zabojoval a jedno křídlo se mi podařilo otevřít. Za chvíli se ke mně přidali i další kolemjdoucí, takže to pak šlo celkem rychle. Všude byl dým, tak jsme cestující navigovali dál od soupravy,“ shrnul.

Z nehody obvinili řidiče kamionu

O události informovali policisté krátce před devátou hodinou prostřednictvím účtu na sociální síti X. Nehoda se stala v Divišově ulici. Ze záběrů je patrné, že vlak i nákladní vůz se po srážce ocitly v plamenech.

Podle webu ČD se incidentu zúčastnil osobní vlak Os 3542, následně vznikl rozsáhlý požár a část vlaku vykolejila. Provoz byl přerušen až do pozdních odpoledních hodin, odklízení následků nehody vedlo k dopravnímu kolapsu v Olomouci.

Kriminalisté o několik dní později obvinili řidiče ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti, v případě prokázání viny a odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody v délce dva až osm let či peněžitý trest. Trestní stíhání probíhá na svobodě.

Škoda byla předběžně vyčíslena na více než 30 milionů korun, sdělila policie. Nehoda si vyžádala zranění řidiče nákladního auta, vlakvedoucího a nejméně šesti osob cestujících ve vlaku.