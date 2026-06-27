Vojtěch prosazuje omezení dostupnosti energetických nápojů

V Česku by mohla být omezena dostupnost energetických nápojů. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) chce prosadit, aby se je nemohli koupit děti mladší 16 let. Nápoje konzumují desítky tisíc dětí, ačkoliv přinášejí jistá rizika.
Vojtěch v úterním příspěvku na sociální síti zdůraznil, že energetické nápoje rozhodně nejde zaměňovat za limonády. "Jedna půllitrová plechovka může totiž obsahovat až 160 mg kofeinu. U některých dětí už to znamená překročení bezpečného denního množství," konstatoval jeden z výrazných členů Babišovy vlády na facebooku.
Současný ministr zdravotnictví se odvolává na odborníky, kteří s konzumací energetických nápojů spojují zhoršenou kvalitu spánku, úzkosti, problémy se soustředěním či nejrůznější zdravotní rizika. Navzdory tomu je pravidelně pije 70 tisíc českých dětí.
Politik argumentuje i stanoviskem Státního zdravotního ústavu, podle jehož představitelů nepřinášejí energetické nápoje dětem žádný benefit, ale jen rizika. Řešením by mohlo být nastavení věkové hranice, jako je tomu například u alkoholu.
"Proto podporuji zavedení věkové hranice 16 let pro jejich prodej. Je to rozumný krok pro lepší ochranu zdraví našich dětí," napsal ministr Vojtěch. Nyní bude pro takový návrh hledat podporu napříč politickým spektrem, protože se dá očekávat, že zákaz by mohl mít příznivce i v řadách opozice.
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Zdroj: Libor Novák