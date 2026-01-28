Výborný skončí v čele lidovců. Na šéfa strany bude kandidovat Grolich

Jihomoravský hejtman Jan Grolich, o jehož nástupu do čela lidovců se v politických kuloárech hovořilo již dlouhé měsíce, ve středu oficiálně potvrdil svou kandidaturu na post předsedy KDU-ČSL.
Současně oznámil také svůj plán na částečný přesun do centra celostátního dění v Praze, kterého chce dosáhnout prostřednictvím horní komory Parlamentu. Jednačtyřicetiletý politik bude na podzim kandidovat do Senátu v obvodu Vyškov, kde se pokusí nahradit současného senátora Karla Zitterbarta.
Grolichovo rozhodnutí přichází ve chvíli, kdy dosavadní šéf strany Marek Výborný oznámil, že svou funkci na nadcházejícím sjezdu již nebude obhajovat. Výborný, který stranu vedl od podzimu 2024, reagoval na neúspěch lidovců v nedávných sněmovních volbách a sám podpořil potřebu změny v podobě „svěžího větru“ ve vedení. Mezi spolustraníky přitom touha po Grolichově vedení sílila již delší dobu, ovšem na minulém sjezdu hejtman tyto výzvy ještě nevyslyšel a dal přednost práci v regionu.
Kandidatura v senátním obvodu Vyškov je pro Grolicha strategickým krokem, jak překonat nevýhodu brněnského působení a získat silnější mandát v Praze. Tento obvod je pro něj přirozenou volbou, neboť zahrnuje i jeho domovskou obec Velatice, kde dříve deset let působil jako starosta. Lidovci zde mají silnou základnu a v minulých volbách jim vítězství uniklo jen o pouhých 27 hlasů, což dává hejtmanovi solidní šanci na úspěch.
Volba nového vedení KDU-ČSL se uskuteční 24. a 25. dubna na sjezdu v Ostravě. Tato událost bude pro stranu klíčová nejen z hlediska personální obměny, ale také jako startovní čára příprav na podzimní komunální a senátní volby. Od 41letého hejtmana, který v loňských krajských volbách na jižní Moravě zaznamenal výrazný úspěch, si členská základna slibuje především modernizaci strany a zvýšení její atraktivity pro středové voliče.
Jan Grolich ke své kandidatuře uvedl, že vnímá absenci silné křesťanskodemokratické opozice v současném parlamentu a hodlá lidovce na tuto roli připravit. Zároveň hodlá i v případě zvolení do Senátu pokračovat v práci hejtmana, přičemž obě funkce považuje za vzájemně se doplňující. Jeho plán na „cestu do Prahy přes Vyškov“ tak představuje promyšlenou strategii, jak skloubit regionální popularitu s ambicí ovlivňovat celostátní politiku.
Právě Grolichova marketingová zdatnost a schopnost oslovit mladší generace jsou faktory, které mohou lidovcům pomoci zvrátit nepříznivý trend volebních preferencí. Po odchodu Marka Výborného se hejtman stává hlavním favoritem na předsednický post, kolem něhož se pravděpodobně sjednotí většina krajských organizací. Strana se tak pod jeho vedením pravděpodobně zaměří na nová témata, včetně ekonomické kompetence a moderního stylu komunikace.
Druhý kraj sestavil koalici. Jižní Moravu povede Spolu a STAN
Největší úspěch měl u voličů Grolich. Skokanem voleb je Havlíček
Poslanec a čestný předseda Motoristů sobě Filip Turek se ostře ohradil proti postupu prezidenta Petra Pavla, který zveřejnil soukromou korespondenci ministra zahraničí Petra Macinky. Podle Turka nejde v žádném případě o vydírání, ale naopak o projev prezidentovy přecitlivělosti. Zveřejňování soukromých zpráv označil za „zpravodajské praktiky“, které mu svými metodami připomínají období komunismu před rokem 1989.
Zdroj: Libor Novák