PŮVODNÍ ZPRÁVA | Začíná sčítání škod po povodních. Vesnice počítají v milionech, Opava dokonce v miliardách

„Opravdu hrubý odhad škod je sedm milionů. Jde o části komunikace, vodovod a dva mostky,“ uvedl starosta Jindřichova na Bruntálsku Martin Korduliak. Obec, která leží jen pár kilometrů od hranic s Polskem, zajišťuje dodávky balené pitné vody a pečiva pro občany, jak informovala na svém webu.

„Máme velké škody na technické infrastruktuře, na komunikacích. Budou možná v nižších desítkách milionů,“ sdělil starosta Branné na Šumpersku Martin Alexa pro EuroZprávy.cz.

Milionové škody postihly i Hradec-Novou Ves. „Dohromady se škody pohybují v pásmu pět až deset milionů korun. Obecní infrastruktura jeden až dva miliony,“ předběžně odhadl starosta Pavel Stejskal pro EuroZprávy.cz. „Je tady několik těžce zasažených domů, každý z nich zhruba milion. Je to hrubý a předběžný odhad,“ dodal.

Přesný odhad škod je obtížný. „Některé věci se dostávají na povrch až teď. Problém u nás je řádově nižší než u našich sousedů v Mikulovicích a Písečné, tam proběhly demolice domů. U nás se to týká kraje obce,“ poznamenal Stejskal.

Místostarosta sousedních Mikulovic Jiří Šimík pro EuroZprávy.cz uvedl, že škody zatím nelze odhadovat. Podobně se vyjádřila i starostka Sedlnic na Příborsku Martina Petrlíková: „Výši škod nyní nedokážeme posoudit,“ řekla pro EuroZprávy.cz.

Povodně tvrdě zasáhly i Opavu, kde jsou mezi nejvíce poškozenými objekty sportovní hala, fotbalový stadion, městské sady a historický areál koupaliště. Stovky obyvatel ztratily své domovy. „Minimálně 10 miliard a pravděpodobně bude skutečnost vyšší,“ uvedl pro EuroZprávy.cz primátor Tomáš Navrátil, který odhadl škody způsobené povodněmi v Opavě.

Starosta Bílovce na Ostravsku Martin Holub také nedokáže odhadnout přesnou výši škod. „Město Bílovec a jeho místní části se nachází ve stádiu likvidačních prací po povodních. Sčítání škod způsobených povodňovou situací město ještě k dnešnímu datu neprovedlo,“ informoval pro EuroZprávy.cz.

S ohromnými škodami se zřejmě bude potýkat i město Krnov na severu Moravy. To na svých facebookových stránkách pravidelně informuje obyvatele o změnách. Do ulic vysílá cisterny s pitnou vodou, tamní nemocnice poskytuje pouze akutní péči. Už v pondělí byla do odvolání přerušena veřejná doprava.

Cisterny s pitnou vodou rovněž rozváží město Jeseník, kde stále zůstává neprůjezdná řada ulic. Situace komplikuje i zaplavení areálu technických služeb. „Areál technických služeb byl kompletně zaplaven a není v provozu. Technické služby jsou již v terénu, některá auta odváží naplaveniny, další slouží k nakládce odpadu dřevinného a nábytku. Do méně dostupných míst jezdí několik multikár,“ informovalo vedení města.

Problémy Jeseník zažíval i v pondělí. „Všechny záchranné složky, krizový štáb, technické služby, vodaři, síťaři, dobrovolníci a mnoho dalších pracují nepřetržitě na zvládnutí této krizové situace. V našem regionu zasahuje také Armáda ČR s těžkou technikou a další pomoc je již na cestě. Prosíme vás o trpělivost. Naší nejvyšší prioritou je obnovit telefonní signál, dodávky vody a energií. Živelná pohroma, která zasáhla Jeseník, je velmi vážná, a situace v některých obcích je dokonce ještě kritičtější,“ shrnulo město.

Naopak klidnější situace je na Šumpersku. „Všechny obce na Šumpersku jsou dostupné, některé z nich po objízdných trasách. Prosíme řidiče, aby dbali dopravního značení a nevjížděli do uzavřených úseků silnic,“ informovalo okresní město na facebooku.

Olomoučtí krajští zastupitelé už v pondělí rozhodli o důležité pomoci zatopeným obcím. „Vytopeným obcím pošleme přesně 250 miliónů korun. Částku včera jednoznačně schválili zastupitelé na svém jednání. Prostředky budou moci obce využít na nákup ochranných pomůcek, úklidového materiálu a prostředků či pohonných hmot,“ upřesnil krajský úřad.

Naopak v Moravskoslezském kraji je situace stále velmi komplikovaná, tamní úřad žádá občany o pomoc poškozeným. „Za každou pomoc děkujeme a prosíme, noste skutečně pouze požadovaný materiál,“ uvedl hejtman Josef Bělica.