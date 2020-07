Aktivita klíšťat nepolevuje. Proplatit očkování proti encefalitidě chce stále víc Čechů

Do konce června se klíšťovou encefalitidou podle dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ) nakazilo v ČR 158 lidí, víc než loni za stejné období. Méně je případů boreliózy, onemocnělo 1035 osob.

"Na očkování proti klíšťové encefalitidě VZP za prvních šest měsíců letošního roku přispěla svým klientům 67,96 milionu korun, což je více než za celý rok 2019," uvedl v tiskové zprávě mluvčí pojišťovny Vlastimil Sršeň. Kromě vyššího počtu žádostí je důvodem i zvýšení příspěvku od ledna z 500 korun na 700 korun.

Od letošního ledna do konce června požádalo o příspěvek 98.171 klientů VZP, loni jich za stejné období bylo 92.595. Zhruba třetina žádostí byla za očkování pro děti, dvě třetiny pro dospělé. Letos šlo o více než 31.700 dětí, zhruba o 2000 víc než loni.

"Ačkoli aktuální letní počasí tomu nenasvědčuje, aktivita klíšťat není utlumena," dodal mluvčí. Odborníci doporučují používat repelenty a případně přisáté klíště odstranit co nejdříve. Zatímco borelióza se přenáší po 24 hodinách, k nákaze virem encefalitidy stačí dvě hodiny.

Podle doporučení SZÚ by mělo být místo s přisátým klíštětem nejdřív vydezinfikované, klíště by se pak mělo vyviklat vhodným nástrojem, například pinzetou. Po odstranění je třeba dezinfekci zopakovat. "Klíště by nemělo být mechanicky drceno nebo mačkáno. Jako nejjednodušší způsob likvidace SZÚ doporučuje zabalení klíštěte do kousku papíru a následné zapálení na nehořlavé podložce," uvedl mluvčí.

Borelióza se léčí nasazením antibiotik a úspěšnost léčby závisí na jejím včasném odhalení. Nemocní jsou unavení a mají zvýšenou teplotu. Typická červená skvrna v místě přisátí klíštěte či bodnutí jiného hmyzu může mít vybledlý střed, objevuje se asi u poloviny nakažených. Ve druhé fázi mohou být postiženy klouby, centrální nervový systém a někdy také srdce.

Proti viry způsobené klíšťové encefalitidě neexistuje léčba, jen očkování. Loni byl podíl očkovaných v populaci asi 29 procent. Jedna dávka vakcíny stojí 900 korun. Dávky jsou potřeba pro nastolení ochrany dvě a další za rok, potom se přeočkovává každých pět let. Pacienti po nakažení encefalitidou obvykle trpí horečkou s bolestí hlavy, kloubů či svalů. Neléčené onemocnění může přejít v zánětlivé postižení mozkových blan.