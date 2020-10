Babiš: Nesmysl. Žádný formulář v hospodách nebude

"Pan Prymula je nový. Dneska mluvil o nějakém formuláři v hospodách. To je nesmysl. Žádný formulář nebude," řekl v ČT Babiš. "To bylo zase vytrženo z kontextu v rámci interpelací. On mluvil o tom, že to je v Německu, že to je ve Velké Británii. Samozřejmě u nás to nebude, protože to nedává smysl," dodal.

Prymula ale řekl ve Sněmovně v reakci na interpelaci jednoho z poslanců, že plánuje zavést zapisování lidí v restauracích. "Plánujeme podobná opatření, která jste tady zmínil v tom slova smyslu, že lidé, kteří budou chodit do restaurací, se tam zapíší tak, jako to je třeba v Německu. Je to věc, která výrazně umožní potom trasování v případě právě zapojení chytré karantény," řekl ministr podle záznamu jednání na webu Sněmovny.

Večer však Prymula tvrdil, že nic takového neřekl. "Nikdo neřekl, že bude registrace v restauracích zavedena. Je to jen teoretické opatření, pravděpodobnost asi deset až 15 procent," napsal ministr na twitteru.

Prymula podle předsedy STAN Víta Rakušana hovořil o registracích jako o nástroji, který by bylo vhodné zavést i v tuzemsku. Rakušan poznamenal, že Babiš byl dnes v Bruselu, a nikoli na interpelacích. "Tak tady prostě nelžete, že to nebylo vysloveno, řekl v ČT Rakušan Babišovi.

"Tady to vypadá, že pan Prymula s tím návrhem překvapil úplně všechny," řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Pozastavila se nad tím, že slyší vyvracení této informace už po několika hodinách.