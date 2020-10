Covid: Česko má přes 10 tisíc nových případů, reprodukční číslo je stále vysoké

Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. V zemi je nyní 162.785 lidí s prokázanou nákazou covid-19. Většina z nich má sice mírný průběh, ale rychle roste počet hospitalizovaných i zemřelých.

V České republice dosud s koronavirem zemřelo 2365 lidí. Od středy do neděle byl počet úmrtí vždy vyšší než sto. Na pondělí zatím připadá 75 obětí. Tyto údaje se ale ještě zpětně upravují, je tak pravděpodobné, že i pondělní bilance bude nakonec vyšší.

Od 1. března, kdy se v Česku objevily první případy nákazy, bylo zaznamenáno 268.370 lidí s koronavirem. Vyléčilo se jich zatím více než 103.000. V nemocnici bylo podle posledních dostupných údajů z nedělního večera 5613 pacientů, z toho více než 800 ve vážném stavu. Za poslední dva týdny vzrostl počet hospitalizovaných zhruba o 3500.

Podíl nově potvrzených případů nemoci covid-19 na počtu provedených testů v neděli dosáhl rekordních 34,43 procenta. Nad 30 procenty se tento podíl držel i v předchozích čtyřech dnech. Počet testů přitom v minulém týdnu několikrát přesáhl i 45.000 za den.

Nejvýrazněji nyní roste počet nakažených na Benešovsku, za posledních sedm dní tam přibylo zhruba 1082 případů covidu-19 na 100.000 obyvatel. Následuje Vsetínsko s 1066 případy. Nad 1000 nakažených na 100.000 obyvatel registrují ještě na Královéhradecku, Náchodsku a Zlínsku. V takzvaném semaforu ministerstva zdravotnictví, který ukazuje riziko nákazy v Česku, je celá země už červená, v nejvyšším třetím stupni rizika.

Reprodukční číslo ukazující, kolik lidí se v průměru nakazí od jednoho pozitivně testovaného, je podle pondělních informací ministerstva na hodnotě 1,36. Oproti začátku října pokleslo, k 9. říjnu dosahovalo hodnoty zhruba 1,5. Pro zpomalení epidemie je ale potřeba, aby bylo nižší než jedna. "Hodnotu 1,36, kterou momentálně číslo R má, není možné při tak velkém množství nakažených osob v populaci označit za příznivou," sdělil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.

Vláda v pondělí rozhodla o dalším zpřísnění opatření. Od středy začne platit v noci mezi 21:00 a 04:59 zákaz vycházení. Lidé budou v tu dobu moci jít jen do práce, na nutné ošetření či vyvenčit psa. Obchody musí zůstat od 20:00 do 05:00 zavřené, v neděli nebude otevřeno vůbec. Omezují se farmářské trhy. Úřady i firmy by měly také nařídit práci z domova, pokud je to možné. Opatření by měla platit zatím do konce nouzového stavu, tedy do 3. listopadu. Počítá se také s plošným testováním obyvatel domovů seniorů. Omezí se péče v nemocnicích i lázních.

V Praze přibylo v pondělí 1278 případů koronaviru. Je to nové pondělní maximum. Po nedělním poklesu se nárůst opět vrátil nad 1000 případů za den. Vývoj v hlavním městě je tak opět podobný jako v celém Česku. V Praze je nyní 24.152 lidí s prokázanou nákazou covid-19. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Od března zaznamenaly laboratoře v metropoli 41.821 nakažených, z toho se 17.331 lidí vyléčilo. Většina nakažených má mírný průběh nemoci. Přesto v posledních dnech přibývá hospitalizovaných i obětí. V Praze zemřelo s koronavirem dosud 338 lidí. V minulém týdnu byl počet obětí ve čtyřech dnech vyšší než deset. Na pondělí zatím připadá devět zemřelých.

⚠️V Praze evidujeme za pondělí 26.10.2020 / 1.278 nově potvrzených případů onemocnění covid-19.

Od začátku epidemického výskytu onemocnění dne 1.3.2020 dosáhl celkový kumulativní počet případů k datu 26.10.2020 čísla 41.821, počet aktivních případů 24.152#hshmp #COVID19 #praha pic.twitter.com/18t7a29ktD — Hygienická stanice hl. m. Prahy (@hygpraha) October 27, 2020

Za posledních sedm dní připadá v Praze na 100.000 obyvatel zhruba 619 nakažených. Mnoho okresů v zemi je na tom hůře. Nejvíce nakažených na 100.000 obyvatel za poslední týden hlásí Benešovsko, a to 1082. Přes 1000 případů mají také na Vsetínsku, Královéhradecku, Náchodsku a Zlínsku.

Kvůli pandemii budou letos v Praze oslavy Vánoc pouze v omezené podobě, chybět budou tradiční velké trhy a doprovodné akce. Podle radního Jana Chabra (TOP 09) jsou trhy společenskou událostí, na které bývá velká koncentrace lidí. Magistrát ale nechce oslavy úplně vypustit, a to i z psychologických důvodů. Tradiční strom na Staroměstském náměstí tak bude, v úvahu podle radního přichází i několik stánků.