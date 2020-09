Dětí je mezi nakaženými 11 procent, podíl bude dál stoupat

Důvodem je začátek školního roku, logicky jich podle něj bude dál přibývat. Zatímco za srpen se jich nakazilo 210, v září 1205. Podle odborníků nákazu většinou snášejí dobře, většinou nemají příznaky.

"Zatímco dříve jsme hovořili třeba o pouhých dvou procentech, tak teď se dostáváme na čísla, která jsou výrazně vyšší a po týdnech stoupají," uvedl ministr. Podle se tato věková kategorie podílí na šíření nákazy v populaci. Podíl nakažených v populaci do 19 let ale přibývá méně než v obecné populaci. "Ale její dynamika nepochybně ukáže, že se bude dál zvyšovat," dodal.

Už dříve prezentovaná data ÚZIS ukazují, že v červenci bylo dětí do pěti let mezi nakaženými 2,6 procenta a starších do 19 let téměř 15 procent. V srpnu podíl klesl na 2,2 procenta u nejmenších dětí a na 10,6 procenta u starších. Se začátkem školního roku dál klesal u malých dětí, ale u žáků a studentů stoupl na 11 procent v prvním týdnu a více než 18 procent ve druhém týdnu.

V Praze, kde je epidemická situace nejhorší, bylo od začátku školního roku do 23. září dívek do 19 let více než 16 procent mezi pozitivně 3517 testovanými ženami a mladých stejného věku bylo více než 15 procent mezi 4107 pozitivně testovanými muži. Od prvních případů v březnu, odkdy se nakazilo přes 60.000 lidí, bylo dětí do 14 let mezi nakaženými devět procent, mladých mezi 15 a 24 lety pak 17,3 procenta.

Školní rok zvýšit také podíl nákaz mezi učiteli. Za první dva zářijové týdny jich bylo pozitivně testováno skoro čtyři stovky, podle statistik učí téměř 170.000 lidí.