Infekci koronaviru máme každý rok, covid-19 se vrátí, a takhle to bude vypadat, říkají experti

Ačkoliv je mezi chřipkou a covid-19 velký rozdíl a lékaři tyto dvě nemoci jen neradi srovnávají, ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík v České televizi uvedl, že za poslední chřipkovou epidemii v roce 2019, která trvala šest týdnů, se nakazilo 996 tisíc lidí, z čehož jich zemřelo 1500.

"Francouzi zkoumali jednotlivé koronavirové infekce v letech 2013–2019, protože každý rok máme v Evropě koronavirovou infekci. Porovnávali je se současnou pandemií a vyšlo jim, že letalita neboli smrtnost je u všech koronavirových infekcí stejná – 1,0," dodal.

Podotkl také, že zatímco i koronaviru je reprodukční číslo 3,9, u spalniček je to 18, tedy jeden nakažený nakazí dalších 18 lidí. "Já velmi kritizuji WHO (Světová zdravotnická organizace), chybí jí metodická role, aby lidé pochopili, o co jde, a přestali být strašeni. Ten virus je neuvěřitelně marketingově schopný. Myslím, že chyba je ve vedení WHO," uvedl následně.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek uvedl, že na uzavření koronavirové kauzy je ještě brzy. Vývoj nemoci v České republice ale vidí pozitivně.

Přesto přiznal, že se v budoucnu může stát, že se infekce vrátí. "My jsme teď ale velmi dobře připraveni, další infekce nevzplane celorepublikově, ale lokálně. Reakční čas všech nástrojů, co jsme vyvinuli, nás dostává před tu nemoc dobrých 14 dní, tři týdny. Jsme připraveni, abychom to zachytili včas," uvedl.

"Zdravotnický systém je neskutečně robustní, ta organizace je něco, co si musíme dál hýčkat. Dispečink se narodil v obrovském stresu a byl svým způsobem nevyužit. My ho ale připravíme pro doby ,míru‘, aby mapoval kapacity, aby vylepšil komunikaci nemocnic a tak dále. Z pandemie nevznikly jen špatné věci," dodal.