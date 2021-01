Ministerstvo jedná o protilátkovém léku, který chce nasadit Německo

Černý řekl, že se zástupci firmy jednal, společnost má nyní dodat další podklady. Poté se ministerstvo rozhodne. "Nevylučujeme to. Pokud to bude účelné, budeme o to mít zájem," doplnil Blatný.

Lék americké firmy Regeneron, který jako první v Evropské unii hodlá nasadit Německo, je na bázi monoklonálních protilátek. Podle mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Kláry Brunclíkové jde o neregistrovaný lék, který je nadějný, zatím ale nemá definitivně potvrzenou účinnost při léčbě covidu. Jeho použití za epidemie může podle SÚKL povolit ministerstvo zdravotnictví, jako to dříve udělalo například s experimentálním lékem Remdesivir.

Registraci nemůže léku vydat každý stát sám, stejně jako u vakcín proti koronaviru by musela registraci udělit Evropská komise na základě stanoviska Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA).

Experimentální léčbu přípravkem od firmy Regeneron loni na podzim podstoupil i tehdejší americký prezident Donald Trump. Německo nakoupilo podle nedávného vyjádření německého ministra zdravotnictví Jense Spahna 200.000 dávek tohoto druhu léku za 400 milionů eur (v přepočtu téměř 10,5 miliardy korun). Hodlá je nasadit na univerzitních klinikách. Nové léky mají podle Spahna pomoci u rizikových pacientů v rané fázi nemoci předejít jejímu těžkému průběhu.

Monoklonální protilátky se vyrábějí v laboratoři a mají virus zneškodnit tím, že ho napadnou na pevně definovaném cíli. Podle německého ministerstva zdravotnictví studie ukazují, že by podávání těchto léků mohlo pomáhat při omezování množství viru v těle, což by mělo pozitivní vliv na průběh nemoci.