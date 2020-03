Ministerstvo začne respirátory zdravotníkům vydávat příští týden, oznámil Prymula

Ministerstvo zdravotnictví zakázalo nejdřív ve středu 4. března výrobcům respirátory z Česka vyvážet a prodávat v ČR někomu jinému než státu, zdravotníkům a poskytovatelům sociálních služeb. Od pátku 6. března je možné ochranné pomůcky prodávat už jen státu. Mimořádná opatření platí zatím na neurčito.

Dnes k nim přibylo i nařízení, že do povinné karantény po návratu z Itálie nemusí řidiči nákladní dopravy, musí ale v práci používat respirátory. Ty v Česku ale nyní a v dalších týdnech sami pořídit nemohou.

"V tuhle chvíli je stanovena řada priorit. Je to (ochranné pomůcky) dominantně pro resort zdravotnictví. Máme kapacitu, kterou se podařilo dohodnout, už rozplánovanou... To zásobování bude nastaveno tak, že v podstatě za 14 dnů by mělo být v režimu. V tuto chvíli máme určitý obolus zhruba 180.000 respirátorů, které budeme uvolňovat příští týden," uvedl Prymula.

Kolem 90.000 pomůcek dostanou nemocnice, 15.000 praktici pro děti i dospělé, další pak zubaři, hygienici a záchranáři. Následovat by měli ambulantní specialisté. Po zdravotnících by se měly dostat na řadu domovy pro seniory, pacienty s demencemi či postižené a další zařízení sociálních služeb. Jejich požadavky by mělo podle Prymuly shromáždit ministerstvo práce, poté by je mělo předat resortu zdravotnictví. "V průběhu následujícího týdne by měly být jasné kapacity, které jsou potřeba," dodal náměstek.

Už v pátek uvedl, že nasmlouvaná měsíční produkce s výrobci bude jen pro zdravotníky a v prvním měsíci by mělo ministerstvo zajistit 160.000 respirátorů. Zařízení sociálních služeb by pomůcky tak měla dostat až za několik týdnů.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) či odbory sociální péče poukazují na to, že nákaza novým koronavirem nejvíc ohrožuje seniory a případná nemoc COVID-19 u nich má nejzávažnější průběh. V seniorských domovech žije 65.000 lidí. Dalších asi 100.000 osob využívá terénní sociální služby.