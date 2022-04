Ministerstvo zdravotnictví zřídí informační linku k zaměstnávání Ukrajinců

"Dneska jsem nařídil, aby kromě všech kroků, které se budou dít tento týden, se zřídila ministerská linka pomoci pro ty zaměstnavatele, kteří chtějí ve zdravotnictví ukrajinské lékaře a nelékaře zaměstnat," uvedl.

V českém zdravotnictví podle něj pracovalo už před uprchlickou krizí zhruba 250.000 Ukrajinců. Absolventů ukrajinských lékařských fakult je mezi nimi asi šest stovek. Kolik zdravotníků přišlo do ČR s uprchlickou vlnou ale stát přesně neví.

Se zaměstnáváním praktických lékařů z Ukrajiny chce českým ordinacím pomoci také Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. V Česku by jich mohly být řádově desítky. Jejich zaměstnání jako administrativní síly na částečný úvazek podpoří 10.000 korunami na měsíc. Prozatím je projekt plánovaný do června, mohl by se rozšířit i na zdravotní sestry.

V Česku je nyní podle odhadů více než 300.000 uprchlíků z Ukrajiny, hlavně ženy a děti. Speciální víza, která opravňují i k získání veřejného zdravotního pojištění, získalo přes 286.000 z nich. Mají nárok na stejnou zdravotní péči jako Češi, zřízeny byly také nízkoprahové ambulance ve fakultních nemocnicích, takzvané UA pointy. Pojistné za uprchlíky platit stát, když si najdou práci, tak se odvádí z jejich mzdy.