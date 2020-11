Nových případů covidu i hospitalizací je za středu zatím méně než před týdnem

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V Česku za dnešek přibylo zatím 2192 potvrzených případů nemoci covid-19. Je to o 486 nižší počet než ve středu do podvečera a zároveň o přibližně 1500 méně než minulý čtvrtek do 18:00. Klesá také počet lidí s koronavirem, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci.