Nových případů covidu ubylo i v pátek, méně je také hospitalizovaných

Počet úmrtí s koronavirem stoupl na 5878, v posledním týdnu jich denně přibývá zhruba mezi 140 a 200. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Počty nově potvrzených případů nákazy jsou oproti situaci před týdnem nižší už víc než týden. Čtvrteční denní přírůstek 7874 případů byl zhruba o tisícovku menší než ve středu a proti minulému čtvrtku nižší téměř o 5400. Zároveň ale klesá i počet testů. Ve čtvrtek jich laboratoře provedly 30.326, nejméně v tomto týdnu. Mezi testovanými je také stále víc než čtvrtina nakažených.

Podle šéfa Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška vývoj epidemie covidu-19 vykazuje zejména v posledním týdnu známky brzdění, počty nově diagnostikovaných jsou ale stále vysoké. Reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivního, kleslo na 0,7 až 0,8, uvedl na dnešní tiskové konferenci.

Hygienici dosud potvrdili 450.392 případů koronaviru, vyléčilo se 301.385 lidí. Podle Duška je stále velký denní přírůstek nově diagnostikovaných seniorů a zranitelných obyvatel. Zatímco v září tvořili lidé ve věku nad 65 let zhruba deset procent všech nakažených, v první části listopadu to je 18,6 procenta. Hospitalizovaných s covidem-19 tak sice za poslední týden ubylo zhruba tisíc, stále jich je ale víc než 1100 ve vážném stavu. Kvůli omezené kapacitě některých nemocnic se také pacienti musejí stěhovat do větších zdravotnických zařízení.

Dál také rychle přibývá úmrtí s koronavirem, za poslední týden se počet zvýšil zhruba o 1260. Na dnešek zatím připadá 68 zemřelých, při dalších aktualizacích ale tyto údaje obvykle rostou. Počty obětí za den byly nejvyšší na přelomu října a listopadu, kdy několikrát překročily 200. Dosud nejvíc je 247 mrtvých za 3. listopad.

Nejvíce je nyní nákaza rozšířená na Vysočině, čtyři z jejích pěti okresů jsou nyní nejzasaženější v republice. Vůbec nejhorší je situace na Havlíčkobrodsku, kde za uplynulých sedm dní zaznamenali 863 nakažených na 100.000 obyvatel. Následují Pelhřimovsko, Jihlavsko a Žďársko. Naopak relativně nejlépe na tom je Praha-západ a Praha, kde bylo za uplynulý týden 222 a 230 případů koronaviru na 100.000 obyvatel.

Ministerstvo zdravotnictví dnes představilo rizikové skóre protiepidemického systému (PES), které bude na svém webu zveřejňovat od pondělí 16. listopadu. Číslo na škále nula až sto se bude vypočítávat denně. Ve čtvrtek bylo 70, což by znamenalo čtvrtý, druhý nejvyšší stupeň označený červenou barvou. Pokud by mezi 61 a 75 vydrželo do příští středy, ministr Jan Blatný (za ANO) by vládě navrhl zmírnění opatření proti koronaviru.