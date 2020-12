Očkování by měli dostat všichni pacienti po transplantaci plic

Podle Koordinačního střediska transplantací bylo v ČR transplantovány plíce do konce letošního listopadu 32 pacientům.

"Máme 250 žijících pacientů, třicet z nich už covid prodělalo. Jejich průběh nemoci nebyl vůbec dobrý," řekl Havlín. Podle něj patří mezi nejohroženější skupiny zejména proto, že po přijetí nového orgánu musí užívat léky potlačující imunitu. Z oslovených pacientů byl zájem velký, vybrat museli zatím jen padesátku.

Očkovaných v motolské nemocnici bude za první tři dny asi 1100 osob. První dva dny to byli zaměstnanci, dnes se kromě pacientů po transplantaci plic budou očkovat také první hospitalizovaní v léčebně dlouhodobě nemocných. "Potom už nám pomaličku dojdou vakcíny," uvedl náměstek Holcát.

Přesné informace o tom, kdy dorazí další, nemocnice podle něj nemá. Očekává ale, že to bude včas a dostatečný počet dávek pro to, aby mohli být již naočkovaní lidé přeočkovaní povinnou druhou dávkou. "I první dávka určitým způsobem chrání. Byla velká diskuse o tom, jestli by nestačila. Výrobce se ale nakonec rozhodl pro dvě," dodal Holcát. Podle něj je pro podání druhé dávky 21 dní nejkratší možný termín, klidně může být třeba i 30 dní.

V Motole podle Holcáta také zaznamenali zvyšující se počet hospitalizovaných kvůli covidu-19. V současné době je v nemocnici nakažených asi 60, kolem desítky potřebuje umělou plicní ventilaci. "Cítíme zvýšený příliv pacientů s covidem, posílili jsme proto i služby," doplnil.

Ve všech českých a moravských nemocnicích leželo v pondělí asi 5400 nakažených. Za poslední tři dny jejich počet stoupl zhruba o stovku. Znovu nad 10.000 stoupl v pondělí také denní počet pozitivně testovaných. V předchozích svátečních dnech se testovalo méně, takže se pohyboval počet většinou pod 4000 případů.