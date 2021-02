ONLINE: Nárůst úmrtí v Česku nezpomaluje. Roste i reprodukční číslo

9:28 - Ve středních Čechách přibylo v pátek 2372 nakažených koronavirem. Ve srovnání s předešlým pátkem jde o nárůst téměř o 400 případů. Nyní je v regionu 23.506 nakažených, vyplývá z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

9:12 - V Olomouckém kraji přibylo v pátek 873 nových případů onemocnění covidem-19, je to nejvíce od 6. ledna. Oproti čtvrtku jde o nárůst o 478 případů a minulému týdnu o 539, vyplývá to z informací ministerstva zdravotnictví. Počet nákaz stoupá v kraji téměř po celý tento týden, v mezitýdenním srovnání se přírůstek zvýšil o 548 případů. V kraji se již podle hygieniků vyskytly potvrzené případy britské mutace viru, řekla ČTK ředitelka protiepidemického odboru olomoucké krajské hygienické stanice Andrea Škurková.

8:47 - Zaměstnanci škol se ode dneška mohou registrovat na očkování proti covidu-19. Jako první by se měli do Centrálního registračního systému hlásit zejména učitelé a nepedagogičtí pracovníci ve věku od 55 let výš, případně ti, kteří zajišťují provoz otevřených škol. Tato kritéria ale nejsou závazná. Výběr zaměstnanců s přednostním právem na vakcínu dostali za úkol ředitelé.

8:21 - V Německu přibylo za posledních 24 hodin 9762 nově nakažených koronavirem. To je o něco více než před týdnem, kdy testy prokázaly nákazu u 9164 lidí. Uvedla to agentura DPA s odvoláním na údaje Institutu Roberta Kocha. Současně ale upozornila, že údaj může být ještě upraven.

8:00 - Přes 90 procent obětí nemoci covid-19 v Česku jsou lidé ve věku nad 65 let. Přitom na celkovém počtu nakažených mají starší lidé jenom minimální podíl. Nárůst počtu úmrtí navíc ani po začátku očkování seniorů proti koronaviru zatím nezpomaluje. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.