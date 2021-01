ONLINE: PES je nejnižší od začátku roku, čínská vakcína proti koronaviru téměř propadla

10:53 - Šíření koronaviru ve dvou z pěti okresů Královéhradeckého kraje, na Trutnovsku a Náchodsku, je nyní nejrychlejší ze všech regionů v ČR. V okrese Trutnov za posledních sedm dní přibylo v přepočtu na 100.000 obyvatel zhruba 1119 případů covidu-19 a na Náchodsku zhruba 981.

10:50 - Ve Středočeském kraji přibylo v úterý 1394 nakažených koronavirem. Je to o zhruba 250 více než za pondělí, oproti dnům předtím jde ale stále o nižší údaj. Aktuálně je v nejlidnatějším regionu České republiky 19.059 nakažených, od začátku pandemie se tam nakazilo už 112.128 lidí. Vyléčilo se 91.655 nemocných, s nemocí covid-19 zemřelo 1414 lidí. V úterý přibylo 108 vyléčených a šest zemřelých.

10:28 - Testy v Libereckém kraji v úterý odhalily dalších 559 nakažených novým koronavirem. Méně nových případů bylo od začátku letošního roku jen o víkendech. Podle údajů, které dnes aktualizovalo ministerstvo zdravotnictví, přibylo za úterý v kraji o 67 nových případů méně než před týdnem.

10:23 - V Jihomoravském kraji zemřelo s nemocí covid-19 za posledních několik dní 71 lidí v průměrném věku skoro 84 let, data jsou ale dodatečně hlášená z různých zařízení. V tiskové zprávě to dnes uvedla ředitelka protiepidemického odboru jihomoravské hygienické stanice Renata Ciupek. Za den přibylo 1140 potvrzených případů nákazy, naopak druhý den ubylo hospitalizovaných s koronavirem. Jejich počet klesl o osm na 801.

10:20 - V Karlovarském kraji přibylo v úterý 313 potvrzených koronavirových nákaz. Je to o 101 případů méně než před týdnem, kdy přibylo 414 lidí s koronavirem. V pondělí potvrdily testy 81 nákaz. Od propuknutí epidemie v březnu se v regionu dosud nakazilo 18.421 lidí a zemřelo 517. V nemocnicích v kraji přetrvává nedostatek intenzivních lůžek pro covidové pacienty ve vážném stavu. Lůžek ARO/JIP je volných jen devět ze 78. Pro covidové pacienty zbývají dvě volná lůžka, pro ostatní pacienty je na intenzivní péči volných sedm lůžek. Na standardních lůžkách s kyslíkem je k dispozici 99 lůžek z 598. Pro pacienty s koronavirem je volných 34 lůžek a pro ostatní 65.

10:08 - Od 15. ledna se budou hlásit k očkování proti covidu-19 přednostně spolu se seniory nad 80 let i všichni zdravotníci. Na webu to uvedla Česká lékařská komora. Seniorů starších 80 let žije v Česku zhruba 440.000 a podle dat Českého statistického úřadu je v Česku 50.000 lékařů a přes 117.000 zdravotníků bez lékařského vzdělání. Od 1. února se pak k očkování budou moci registrovat i mladší lidé.

10:00 - Maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy klesly v listopadu meziročně o 5,3 procenta. Pokles tak výrazně zrychlil proti říjnu, kdy byly tržby ve srovnání s předchozím rokem nižší o 0,7 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Meziměsíčně byly očištěné tržby obchodníků v listopadu nižší o 5,6 procenta. Vývoj ovlivnila protiepidemická opatření.

9:58 - Z údajů takzvané chytré karantény, které zveřejňuje hejtman Ivo Vondrák (ANO), dále vyplývá, že nejvíce nově nakažených přibylo během úterý na Ostravsku, nejmenší přírůstek naopak mělo Bruntálsko. "Dnešní report je ve znamení stabilizace. Mírné zlepšení je vidět i v rámci personálu našich nemocnic. Doufejme, že to bude pokračovat. Probíhá očkování kromě nemocnic i v domovech seniorů. Dnes dorazí do Ostravy 8400 dávek Moderny a ihned předáváme k očkování do sociální oblasti," uvedl Vondrák. V kraji bylo v úterý provedeno 6842 testů, z nichž pozitivních bylo 1989, tedy 29,07 procenta. V kraji se ale nedělají jen testy moravskoslezských pacientů.

9:56 - V Ústeckém kraji v úterý přibylo 669 potvrzených nákaz koronavirem, to je o 476 méně než před týdnem. S nemocí v regionu zemřelo sedm lidí, celkem 1055. V Ústí nad Labem dnes začalo očkování klientů domova pro seniory na Severní Terase. ČTK to řekla mluvčí města Romana Macová. V úterý leželo v nemocnicích společnosti Krajské zdravotní (KZ), tedy v Ústí nad Labem, Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově, 314 pacientů s nákazou. "Na standardních lůžkách je hospitalizováno 239 pacientů s nemocí covid-19. K tomu se 75 pacientů léčí na jednotkách intenzivní péče. Z nich je 41 připojeno na plicní ventilaci a jeden na mimotělní oběh ECMO," informoval v úterý ČTK Jiří Laštůvka, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní.

9:50 - Ministr zdravotnictví Jens Spahn dnes rádiu Deutschlandfunk řekl, že nelze očekávat zrušení všech opatření na začátku února. Podle něj bude nutné vydržet s restrikcemi ještě "dva, tři měsíce", než začne působit efekt očkování. Bulvární list Bild už v úterý s odvoláním na své zdroje uvedl, že podle kancléřky Angely Merkelové bude muset v Německu současná plošná uzávěra platit až do začátku dubna.

9:49 - V domově pro seniory v Buchlovicích na Uherskohradišťsku dnes ráno jako v prvním sociálním zařízení ve Zlínském kraji začalo očkování proti covidu-19. Zájem o něj má většina klientů a asi polovina zaměstnanců, řekla dnes ČTK vedoucí domova Martina Martináková. Odpoledne se bude očkovat také v Alzheimercentru Zlín, další sociální zařízení v kraji budou následovat v nadcházejících dnech.

9:48 - Bývalý prezident Václav Klaus v úterý strávil více než hodinu v uzavřené restauraci v Praze a neměl roušku. Uvedl to dnes deník Blesk. Restaurace jsou nyní kvůli šíření nemoci covid-19 uzavřené, povolen je jen výdej jídla přes okénko, a nošení ochrany úst a nosu je povinné. Personál podniku deníku řekl, že si Klaus šel pro jídlo a potřeboval si při tom zajít na toaletu.

9:27 - Ve Zlínském kraji přibylo v úterý 729 potvrzených případů nákazy novým koronavirem. Třetím dnem je tak denní přírůstek nižší než ve stejný den před týdnem. Minulé úterý bylo 1258 nově nakažených, což byl nejvyšší denní přírůstek v kraji od začátku pandemie koronaviru. V pondělí jich bylo 496, o téměř 250 méně než v pondělí o týden dříve.

9:22 - Za úsvitu se dnes v Jeruzalémě konal protest proti odkladu soudního státní v procesu, v němž čelí premiér Benjamin Netanjahu obvinění z korupce. Policie za výtržnictví sedm lidí zatkla. Proces měl dnes pokračovat stáním, které ale bylo kvůli protiepidemickým opatřením odloženo na 8. únor.

8:49 - Kanadskému páru se nevyplatil poněkud kuriózní pokus porušit noční zákaz vycházení v provincii Quebec. Policie ve městě Sherbrooke přistihla ženu, jak si vede manžela na vodítku. Strážníkům žena údajně tvrdila, že "venčí psa" v blízkosti svého bydliště. Oba dostali pokutu. S odkazem na lokální média o tom napsal zpravodajský web BBC.

8:48 - Potvrzených případů nemoci covid-19 v Česku v úterý přibylo 10.725, což je zhruba o třetinu méně než před týdnem. Podíl nově zaznamenaných nakažených na počtu provedených testů klesl proti minulému úterý z téměř 40 procent na přibližně 30,8 procenta.

8:47 - Francouzská ekonomika v loňském čtvrtém čtvrtletí v důsledku koronavirové krize pravděpodobně klesla proti předchozím třem měsícům o čtyři procenta. Uvedla to dnes francouzská centrální banka. Zároveň potvrdila svůj předchozí odhad, podle kterého by měl hrubý domácí produkt (HDP) Francie za celý loňský rok vykázat devítiprocentní propad.

8:44 - Více než rok od svého vypuknutí si nemoc covid-19 stále hledá způsoby, jak zasáhnout výrobce aut. Když nový typ koronaviru téměř smazal poptávku po autech, nyní brzdí dodávky čipů, tedy jedné z důležitých součástek. Automobilky mají potíže je získat, protože výrobci svoji kapacitu více soustředí na rostoucí poptávku od producentů spotřební elektroniky, jako je Apple. Upozornila na to agentura Bloomberg.

8:43 - Za úterý přibylo v Plzeňském kraji 547 nových případů koronaviru, to je o sedm víc než v pondělí a o 132 méně než minulý týden v úterý. Zemřeli další tři lidé, kteří měli nemoc covid-19. Oproti pondělku je dnes v nemocnicích více volných lůžek určených pro covidové pacienty. Od začátku pandemie loni na jaře v kraji testy potvrdily nákazu koronavirem u 43.942 lidí, z toho 5290, tedy 12 procent nákaz připadá na prvních dvanáct dnů tohoto roku. Dosud nejvyšší denní nárůst nemoci byl v kraji loni 22. října, kdy přibylo 1001 nových případů. Letošní denní maximum bylo 796 nových případů minulou středu. Z dosavadních celkem 672 úmrtí souvisejících a nemocí covid-19 jich na leden připadá téměř 13 procent, celkem 86. Aktuálně je v kraji 6430 aktivně nemocných, to je o 30 méně než v úterý. Nejvíc aktivních případů bylo v kraji na vrcholu podzimní vlny, kdy bylo 28. října 7428 lidí s koronavirem.

8:42 - V Moravskoslezském kraji přibylo v úterý celkem 1491 potvrzených případů nákazy novým koronavirem. Oproti minulému úterý je to o devět stovek méně. Ve srovnání s pondělím to je o osm desítek více. Počet lidí, kteří se v kraji od březnového počátku epidemie nakazili koronavirem, překročil minulý týden v sobotu poprvé hranici 100.000. Ministerstvo podle dosavadních údajů eviduje 106.253 případů nákazy potvrzených hygieniky. Z onemocnění se v kraji zatím vyléčilo 82.139 lidí, 1779 jich v souvislosti s covidem-19 zemřelo. Aktuálně nakažených je zhruba 22.000 lidí.

8:40 - Některé nemocnice používají k registraci termínu pro antigenní test na koronavirus nástroj Reservatic, který posílá informace o uživatelích také internetovým firmám, aby mohly lépe cílit reklamu. Nástroj poskytuje stát jako součást centrálního rezervačního systému. Podle Jana Ryšavého z integrovaného centrálního řídicího týmu ministerstva zdravotnictví bude dodavatel muset způsoby registrace prověřit. Napsal to dnes server iRozhlas.cz.

8:25 - V Praze přibylo v úterý 952 potvrzených případů koronaviru. Je to zhruba o 1100 méně než před týdnem, kdy byla čísla rekordní. Ve srovnání s pondělím je to nárůst přibližně o 150 případů. V hlavním městě je aktuálně 15.677 nakažených. Od březnového začátku epidemie odhalily laboratoře v Praze 95.932 případů koronaviru. Více než 79.000 lidí se už z nákazy vyléčilo. S covidem-19 dosud v Praze zemřelo 1234 lidí. Od čtvrtka byl počet zemřelých vždy vyšší než deset. Na úterý zatím připadá osm obětí, při dalších aktualizacích ale obvykle tyto údaje rostou.

7:43 - Tzv. reprodukční číslo kleslo z 1,12 na 1,01. Pokles pod hodnotu jedna se pokládá za začátek zpomalování šíření nemoci, protože ukazuje, že jeden pozitivně testovaný v průměru nakazí méně než jednoho dalšího člověka. Podíl hospitalizovaných, u nichž nákaza nebyla prokázána před hospitalizací, klesl z 52 na 51 procent.

7:38 - Spojené státy budou od 26. ledna vyžadovat od lidí cestujících letecky do země negativní test na koronavirus. V úterý to oznámily americké zdravotnické úřady. Koncem prosince USA uvedly, že budou negativní test na virus SARS-CoV-2 žádat u cestujících na linkách z Británie, kde se objevila nová, výrazně nakažlivější mutace koronaviru. Nyní tento požadavek rozšířily na všechny cestující starší dvou let.

7:30 - Vakcína proti nemoci covid-19, kterou vyvinula čínská firma Sinovac, měla při klinických testech v Brazílii účinnost pouze 50,4 procenta. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž je tento výsledek podstatně horší, než tvrdila dřívější data, a jen těsně stačil na to, aby přípravek byl schválen. Vakcínu nazvanou CoronaVac si již objednalo několik zemí, včetně právě Brazílie, Indonésie, Turecka či Singapuru.

7:28 - Ruští zdravotníci začali očkovat proti covidu-19 zaměstnance střediska přípravy kosmonautů, pojmenovaného po Juriji Gagarinovi, který jako první člověk letěl do vesmíru. Zatím první injekci s dávkou vakcíny Sputnik V dostalo asi 40 z 1500 zaměstnanců výcvikového centra, uvedla agentura AFP.

7:15 - V Německu za posledních 24 hodin přibylo 19.600 případů nákazy koronavirem, o den dříve to bylo 12.802 infekcí. Dnes to oznámil Institut Roberta Kocha (RKI). Nemoc covid-19 už si v zemi vyžádala 42.637 obětí, z toho 1060 za poslední den. Celkem Německo s 83 miliony obyvatel eviduje přes 1,95 milionu nakažených.

7:12 - Tým vědců na Helsinské univerzitě vyvíjí očkovací látku, která má před onemocněním covid-19 ochránit chovná zvířata, jako jsou norci. Informovala o tom agentura DPA s odvoláním na finský svaz chovatelů kožešinových zvířat Fifur. Cílem je zabránit rozšíření koronavirové infekce na finských farmách, ale i mezi volně žijícími živočichy.

7:10 - Pfizer ve spolupráci s německou firmou BioNTech v loňském roce vyvinul vakcínu proti novému typu koronaviru. Očkovací látku, která má podle údajů výrobce účinnost zhruba 95 procent, schválila jako první na světě 2. prosince Británie. V zemích Evropské unie se s očkováním začalo 27. prosince. Celkovou letošní produkci odhadly společnosti Pfizer a BioNtech na 1,3 miliardy vakcín, země EU z nich získají téměř polovinu.

Vakcínu proti koronaviru vyvíjí také francouzská společnost Sanofi ve spolupráci se svým britským partnerem GlaxoSmithKline, americká firma Merck či německá biotechnologická firma CureVac ve spolupráci s farmaceutickým koncernem Bayer.