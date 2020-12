ONLINE: Vánoce v éře koronaviru. Půlnoční mši provázela protiepidemická opatření

11:14 - Index protiepidemického systému PES v Královéhradecké kraji dnes dosáhl hodnoty 85. Je o pět bodů nižší než ve čtvrtek, před týdnem index činil 81. Nejvyšší je na Rychnovsku s 89 body ze 100. Pro region platí pátý, nejvyšší stupeň pohotovosti.

11:12 - Německý útočník Jakub Borzecki přijde kvůli pozitivnímu testu na covid-19 o mistrovství světa hokejistů do 20 let v Edmontonu. Osmnáctiletý hráč juniorského týmu Salcburku musí zůstat v karanténě v 'bublině' až do 4. ledna, takže nemá šanci do turnaje zasáhnout. Kouč Tobias Abstreiter bude mít po problémech s koronavirovou nákazou na první dva duely s Finskem a Kanadou k dispozici jen 14 hráčů v poli a dva brankáře.

11:10 - Index koronavirového rizika na jihu Čech za týden stoupl o 15 bodů na 81, v předchozím týdnu byl nárůst jen tříbodový. Krajské skóre protiepidemického systému (PES) se tak vyrovnalo republikovému. Stejné nebo horší skóre má dalších pět krajů. Před týdnem bylo na jihu Čech po Praze nejnižší.

11:05 - V Jihomoravském kraji přibylo na Štědrý den přes 190 nově potvrzených případů nemoci covid-19, což je o tisícovku méně než o den dřív. Vyplývá to z webu ministerstva zdravotnictví. Den před svátky bylo přes 1200 nakažených. Index rizika je dnes na stejné hodnotě 86 jako na Štědrý den. Všechny okresy v kraji, Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Vyškov i Znojmo, jsou v pátém stupni nebezpečí nákazy.

10:53 - Ve Středočeském kraji přibylo na Štědrý den 632 nakažených koronavirem. Je to výrazně méně, než byl počet nových případů za středu. Laboratoře ale udělaly méně testů, jen kolem 10.000, proti středě zhruba čtvrtinu. Rizikové skóre PES v kraji zůstává na 81 bodech a odpovídá tak pátému, tedy nejvyššímu stupni rizika, vyplývá z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Aktuálně je v nejlidnatějším regionu České republiky 12.377 nakažených, od začátku pandemie se tam nakazilo 86.689 lidí. Vyléčit se podařilo 73.178 nemocných, s nemocí covid-19 zemřelo 1134 lidí. Ve čtvrtek přibylo 19 vyléčených a jeden zemřelý.

10:50 - V Pardubickém kraji přibylo za týden 1929 nových případů nákazy koronavirem. Přírůstky se již tři týdny po sobě zvyšují, předtím se měsíc snižovaly. Vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice. V regionu je nyní 11.088 nemocných. Nejvíce jich hygienici evidují na Chrudimsku s 4818 a Pardubicku s 4055 případy.

10:32 - V Ústeckém kraji za poslední týden přibylo přes 3400 nově potvrzených případů covidu-19. Je to skoro o 14 procent více než o týden dřív, kdy bylo pozitivně testováno zhruba 2950 lidí. Rizikové skóre ve stobodovém systému PES je v kraji druhý den v řadě na 76 bodech, před týdnem bylo na 81 bodech.

10:30 - Za uplynulý týden se covidem-19 nakazilo 2620 lidí z Vysočiny. O týden dříve se nákaza potvrdila u 1815 lidí. Vyplývá to z dnešních údajů na webu ministerstva zdravotnictví, které eviduje nemocné podle trvalého bydliště. Počet nemocných se v týdenním porovnání zvýšil asi o třetinu. Krajští hygienici nyní evidují 4152 nemocných.

10:25 - Ve Zlínském kraji přibylo za uplynulý týden 3507 případů nákazy, což je o 550 více než předchozí týden. Ministerstvo zdravotnictví eviduje od počátku pandemie v kraji 45.661 nemocných. Během čtvrtečního svátku přibylo dalších 252 případů onemocnění novým typem koronaviru. Skóre v protiepidemickém systému PES kleslo o pět bodů na 80.

10:20 - Na nárůstu nových případů koronaviru v Česku se podílí i plošné antigenní testování veřejnosti, které začalo 16. prosince. Od té doby se udělalo asi 158.000 testů, z toho zhruba 9400 bylo pozitivních, uvedl ve středu ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Mezi pozitivně testovanými bylo asi 5200 lidí, kteří neměli žádné příznaky onemocnění. U antigenního testování dosahuje pozitivita pěti procent, u PCR testů, na které chodí spíše lidé se žádankou od lékaře nebo s pozitivním antigenním testem, to dosud bylo asi 30 procent.

10:17 - Už více než 600.000 lidí v Británii dostalo první dávku vakcíny proti novému koronaviru od firem Pfizer a BioNTech. S odvoláním na britskou vládu o tom informovala agentura Reuters. V zemi nyní vyvolává obavy nová, vysoce nakažlivá mutace koronaviru. Spojené státy oznámily, že od pondělí budou u cestujících na linkách z Británie požadovat před odletem negativní test na nemoc covid-19.

10:15 - V Karlovarském kraji za uplynulý týden přibylo 1143 nově zjištěných nákaz koronavirem, o 40 procent více než za týden předchozí, kdy přibylo 819 případů, ještě o týden dřív to bylo 747. Za poslední den přibylo 205 případů. Index rizika v protiepidemickém systému PES v Karlovarském kraji za týden klesl z 81 na 76, což odpovídá nejnižší hadině pátého nejhoršího stupně pohotovosti.

9:50 - V Olomouckém kraji přibylo za uplynulý týden 2952 nových případů onemocnění covidem-19, což je o 345 více než předchozí týden. Za čtvrtek přibylo dalších 98 případů, nízký počet oproti předchozím dnům je však ovlivněn svátečním dnem. Ministerstvo od března eviduje v kraji 40.939 nakažených. Skóre v protiepidemickém systému PES spadlo o pět bodů na 76. Na 100bodové stupnici je to stále pátý, nejvyšší stupeň, vyplývá z informací ministerstva zdravotnictví.

9:32 - Index protiepidemického systému ve středu v Moravskoslezském kraji zůstal druhý den na 89 bodech. Krajské skóre je o osm bodů vyšší než republikový průměr, který se třetí den v řadě drží na 81 bodech.

9:25 - V Libereckém kraji za posledních sedm dnů mělo pozitivní test na nový typ koronaviru 2390 lidí, asi o desetinu více než o týden dříve. Zároveň je to nejvíc za posledních šest týdnů. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Index ve stobodovém protiepidemickém systému PES klesl za kraj ze čtvrtečních 85 na dnešních 80 bodů. Na této hodnotě bylo rizikové skóre i před týdnem. To odpovídá pásmu nejhoršího stupně, tedy pátého.

9:20 - V Praze přibylo na Štědrý den 773 potvrzených případů koronaviru. Je to zhruba polovina proti středě, o svátcích se ale testuje méně. Index v protiepidemickém systému PES zůstává druhý den na 71 bodech. Hlavní město má i tak nadále nejnižší skóre v republice a jako jediný kraj se drží v mírnějším čtvrtém stupni pohotovosti.

⚠️V Praze evidujeme za čtvrtek 24.12.2020 / 773 nově potvrzených případů onemocnění covid-19.

Od začátku epidemického výskytu onemocnění dne 1.3.2020 dosáhl celkový kumulativní počet případů k datu 24.12.2020 čísla 75.132, počet aktivních případů 10.758#COVID19 #praha pic.twitter.com/UsHDd4iarI — Hygienická stanice hl. m. Prahy (@hygpraha) December 25, 2020

9:12 - V Plzeňském kraji přibylo za uplynulý týden 2619 nově zjištěných nákaz koronavirem, o 26 procent více než v předchozím týdnu, kdy přibylo 2078 případů. Zemřelo 28 lidí, o šest více než o týden dříve.

9:00 - Podíl pozitivních PCR testů dosáhl ve čtvrtek téměř 43 procent, nejvíce od začátku epidemie. Laboratoře jich ale udělaly jen kolem 10.000, proti středě zhruba čtvrtinu. V Česku tak na Štědrý den přibylo 4363 potvrzených případů koronaviru. Počet hospitalizovaných se snížil asi o 500 na 4455.

8:45 - České stavebnictví by letos mohlo meziročně klesnout až o osm procent. To by bylo nejvíce od roku 2012, kdy se produkce snížila o 7,6 procenta. Uvedli to analytici, které ČTK oslovila. Hlavním důvodem poklesu je podle nich nedostatek pracovníků, především těch zahraničních kvůli opatřením proti šíření koronaviru.

8:35 - Lidé bez domova na Slovensku, kteří si přivydělávají prodejem pouličního časopisu, se během pandemie nemoci covid-19 potýkají s poklesem příjmu i s omezením sociálních kontaktů. Důvodem je výrazněji snížený pohyb lidí v ulicích slovenských měst, ve kterých bezdomovci měsíčník Nota Bene nabízejí. Na dotaz ČTK to uvedla Niňa Beňová, představitelka občanského sdružení Proti prúdu (Proti proudu), jež časopis vydává.

8:20 - Epidemický index PES zůstává k dnešnímu dni na 81 bodech. Skóre, podle kterého se v Česku řídí opatření proti šíření nemoci covid-19, je tak osmý den v nejvyšším stupni pohotovosti. Kleslo ale reprodukční číslo udávající průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného. Na Štědrý den mělo hodnotu 1,34, dnes to je 1,22.

Očkováním chráníme nejen sebe, ale i naše blízké. Pokud dojde k proočkování dostatečného vzorku, onemocnění COVID-19 se můžeme zbavit. Nebojte se očkování. Nevěřte nesprávným informacím v médiích a na sociálních sítích. pic.twitter.com/EpmbvKKkQE — Fakultní nemocnice Olomouc (@fnolomouc) December 24, 2020

8:15 - Končící rok přinesl do škol výzvy hlavně v souvislosti s pandemií covidu-19. Shodli se na tom zástupci ředitelů a učitelů, které oslovila ČTK. Jako pozitivní zhodnotili zejména to, že se pedagogové dokázali vypořádat s novými podmínkami práce při výuce na dálku. Dobře se podle nich osvědčila také reforma financování škol, která funguje od ledna. Rozdílné názory mají na schválené změny v maturitách.

7:55 - Německo zaznamenalo za uplynulý den 25.533 případů nákazy novým koronavirem a 412 úmrtí pacientů s nemocí covid-19. S odvoláním na Institut Roberta Kocha (RKI) o tom dnes informovala agentura DPA. V Německu se od začátku pandemie nemoci covid-19 nakazilo 1,612.648 lidí, z toho 29.182 nakažených zemřelo. Z onemocnění se zatím vyléčilo 1,206.200 lidí. RKI za celé Německo registruje téměř 189 nových případů na 100.000 obyvatel za posledních sedm dnů. Zdaleka nejhorší je situace v Sasku, kde tento počet činí asi 441 na 100.000 obyvatel, tedy více než dvojnásobek celoněmeckého průměru.

7:20 - V Česku nyní platí mezi 23:00 a 05:00 zákaz vycházení, vláda nicméně udělila pro účastníky půlnočních bohoslužeb výjimku. Mnohé farnosti už ale předem od jejich konání upustily a sváteční bohoslužby připravily na časnější dobu. Opatření proti epidemii v Česku se zpřísní od neděle 27. prosince tak, aby odpovídala nejvyššímu pátému stupni protiepidemického systému PES. V případě bohoslužeb je v pátém stupni možné využít desetinu míst k sezení, ve čtvrtém je to pětina.

7:15 - Španělská policie vydala varování před podvodníky, kteří telefonují zejména starším lidem a nabízejí jim očkování proti covidu-19 u nich doma. Informoval o tom dnes deník El País. Podle něj se takové případy vyskytly na Baleárských ostrovech.

7:10 - Navzdory špatné epidemické situaci začala ve čtvrtek v Rakousku lyžařská sezona. V horských střediscích jsou ale zavřené hotely i restaurace, a na sjezdovky tak mohou prakticky vyrazit jen lidé z blízkého okolí. Podle agentury APA si mnoho lidí zalyžovat nepřijelo, a to i kvůli špatnému počasí. Za posledních 24 hodin Rakousko zaznamenalo 2847 nových případů nákazy koronavirem. Zemřelo dalších 91 lidí. Celkem od počátku epidemie v Rakousku s covidem-19 zemřelo 5745 lidí. Nákaza virem SARS-CoV-2 se prokázala u více než 345.000 lidí.