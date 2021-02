Opozice chce po vládě vyhlášení nového nouzového stavu, aby obstál před soudem

"Zkažený nouzový stav by bylo lepší zahodit," uvedl předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. Vláda by podle něj měla zvážit vyhlášení nového nouzového stavu a opatření řádně zdůvodnit, což požadoval i předseda lidovců Marian Jurečka za koalici Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

Vláda by podle Michálka mohla nový nouzový stav zdůvodnit zhoršenou epidemickou situací nebo výskytem nových mutací původního koronaviru. V souladu se zákonem o bezpečnosti by měla stanovit, jaká práva se omezují a jaké povinnosti se ukládají. Měla by také zajistit kontrolu dodržování karantény a izolace. "Není možné, aby každý třetí člověk, který je v izolaci, trajdal venku," uvedl Michálek. Chystané omezení pohybu lidí jen na katastr domovské obce označil za "poněkud represivní".

Rovněž KSČM doporučila ústy svého předsedy Vojtěcha Filipa vládě vyhlásit nový nouzový stav. Filip požádal vládu, aby stáhla návrh na revokaci usnesení Sněmovny o ukončení současného nouzového stavu k 27. únoru. Vyzval kabinet k tomu, aby zajistil vakcíny proti koronaviru i mimo společný postup EU. "Pojďte se chovat alespoň jako sousedé v Maďarsku a Rakousku," uvedl Filip. Pouze tak se obnoví důvěra lidí v protiepidemická opatření, dodal.