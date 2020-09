Oranžové regiony na mapě rizika nákazy budou nejméně tři

"Budou minimálně tři oranžové regiony a je podstatně více okresů, které postoupí do prvého stupně pohotovosti, to znamená zelená barva," řekla Rážová ČT. Ve středu uvedla, že většina okresů se tento týden na mapě nákazy posune do zeleného stupně rizika.

Oranžový stupeň značí narůstající podíl případů covidu-19, u kterých není jasný zdroj nákazy. Zelený stupeň představuje výskyt ojedinělých případů nemoci nebo lokálních epidemií.

V úterý bylo v Česku zaznamenáno 1161 nově nakažených, což byl nejvyšší denní přírůstek od březnového začátku epidemie. Ve středu byl pak nárůst za celý den pouze o jeden případ nižší. Dnes počet prokázaných případů covidu-19 zatím k 18:00 vzrostl o 728, což je opět rekordní množství nakažených k večeru.