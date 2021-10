Praktičtí lékaři naočkovali proti covidu téměř 750.000 lidí

Nejvíc dávek vakcíny bylo od firmy AstraZeneca, kterou ale Česko už dál neobjednává. Zatím podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky nemají ordinace ani slibovanou vakcínu od firmy Pfizer/BioNTech. ČTK řekl, že očekává dodávky od pondělí 18. října.

Celkově dostalo vakcínu podle dat o očkování více než šest milionů lidí, u praktických lékařů tak byl očkovaný zhruba jeden z osmi lidí. Praktici aplikovali více než 1,3 milionu dávek. Téměř polovinu z nich tvořila AstraZeneca, asi 437.000 vakcína od firmy Moderna a asi 43.000 zatím vakcíny od Pfizer/BioNTech. Do očkování se zapojilo kolem 3400 ordinací, celkově je jich asi 5500.

Nejvíc lidí se přišlo nechat očkovat ke svému praktickému lékaři v Jihomoravském kraji (34.000). Více než 20.000 lidé přišlo do ordinací také v Praze, Středočeském, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Největší podíl z očkovaných v ordinacích, přes 335.000, bylo ve věku 65 až 79 let. Praktici pro děti a dorost také očkovali asi asi 500 dětí do 16 let.

Celkově se nechalo podle dat ministerstva zdravotnictví očkovat proti covidu-19 asi 57 procent populace a u 56 procent bylo očkování dokončeno. Téměř 83 procent podaných dávek bylo vakcíny Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech. Asi 23.000 dostali posilující třetí dávku vakcíny. Odborníci upozorňují, že stále je asi 400.000 lidí nad 65 let, kteří jsou ohrožení vážným průběhem nemoci, a nebyli očkovaní ani nemoc neprodělali.