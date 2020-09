Prymula vyhlásil další opatření proti covidu

Počet diváků na venkovních sportovních a kulturních akcích se omezí na 2000, na vnitřních na 1000 sedících lidí, pokud jde o akce s více sektory. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula. Problémem jsou podle něj i kontakty lidí po zápasech kolem stadionů. Venkovní akce na stání se budou moci konat pouze do účasti 50 osob, řekl dále Prymula. Nadále platí zákaz vnitřních akcí na stání pro více než deset lidí.

"Někteří namítají, že by chtěli, aby to bylo poměrově, a ne limitováno na 2000, aby na velkých stadionech to bylo více. My si toto uvědomujeme, ale zcela záměrně je limitace na tomto počtu, protože v takovýchto případech dochází k poměrně blízkým kontaktům po ukončení zápasu kolem stadionu. To je důvod, proč tady nejsou rozdíly," poznamenal ministr.

Co se týče omezení vnitřních akcí, běžných divadelních představení by se opatření podle Prymuly příliš dotknout nemělo. "Je omezení na 500 osob, pokud budou v jednosektorovém režimu, pokud ve vícesektorovém režimu, tak 1000 osob," dodal.

Po předchozím zmírnění opatření ministerstva zdravotnictví mohlo od počátku září na fotbalové zápasy v Česku přijít více diváků než dosavadních přibližně pět tisíc. Příznivci mohli zaplnit přes polovinu kapacity stadionu, například do Edenu s kapacitou 20.000 míst tak mohlo dorazit až 10.500 fanoušků.

Opatření je podle Prymuly omezeno na 14 dnů, stejně jako zkrácení provozní doby restaurací a barů do 22:00. "Chceme ho přijmout na opravdu nejnutnější dobu. Potřebujeme snížit počty (nákazy), které tady jsou. Nejde o to, že bychom si zapisovali každý den nějaké rekordy. Jde nám o to, že po těchto číslech s určitým odstupem sedmi až deseti dnů přichází projekce čísel do hospitalizací a hospitalizace nám také narůstají. Narůstají i počty zemřelých," uvedl Prymula.

V nemocnicích je podle Prymuly potřeba zapojit kapacity, které nejsou teď vyčleněny pro pacienty s covidem-19. Lůžka s ventilátory jsou téměř zaplněná, řekl dnes novinářům. Kapacity laboratoří na testování se podle něj blíží 30.000 za den. Limitem je kapacita odběrových míst.

Zajištění dostatečných kapacit v nemocnicích "za jakékoliv vývoje epidemie" dostal Prymula za úkol při svém nástupu do funkce od premiéra Andreje Babiše (ANO). Nemocnice v anketě ČTK v úterý uvedly, že jsou připraveny kapacity zvýšit. Zatím to ale podle nich není potřeba.