Rizikový index PES stoupl na 87 bodů, zvýšilo se reprodukční číslo

Zjednodušené reprodukční číslo se v pátek ve srovnání se čtvrtkem mírně zvýšilo z 1,11 na 1,2. Vedle toho mírně vzrostl i průměr nakažených na 100.000 obyvatel za poslední dva týdny a čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory. Naopak nižší byl podíl hospitalizovaných s covidem, u kterých se nákaza prokázala až v nemocnici. V pátek jich bylo 53,4 procenta, o den dřív téměř 54 procent.

Hodnotu indexu PES ministerstvo zdravotnictví od středy určuje podle pozměněné metodiky. Výpočet už nezohledňuje relativní pozitivitu testů na nový typ koronaviru, místo něj počítá právě s podílem hospitalizovaných nezachycených v komunitě za posledních 14 dní. Další tři sledovaná kritéria jsou zjednodušené reprodukční číslo, počet nově pozitivních za posledních 14 dní a počet nově pozitivních lidí ve věku od 65 let v posledních dvou týdnech.

Vzhledem k aktuální situaci vláda zatím neuvažuje podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) o zmírnění protiepidemických opatření. Jeho náměstek Vladimír Černý v pátek uvedl, že kapacity nemocnic, které se starají o pacienty s covidem-19, jsou téměř vyčerpané a možnosti jejich zvýšení jsou velmi omezené kvůli nedostatku personálu.

Každý den se teď v Česku objeví kolem 3000 lidí starších 65 let nově nakažených koronavirem. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška se nakazili pravděpodobně kolem Vánoc. Lidé nad 65 let mají podle Duška riziko až 32 procent, že budou mít těžký průběh covidu-19 a budou potřebovat hospitalizaci. Zlepšení očekává Dušek po 10. lednu, kdy by se měla začít projevovat přísnější protiepidemická opatření platná od 27. prosince. V nemocnicích se situace podle něj bude stabilizovat nejdříve 15. ledna.