Testování imunity pokračuje. Za čtyři dny je vyšetřena téměř polovina dobrovolníků

Případů nákazy bylo od vypuknutí epidemie zjištěno 7352, aktuálně nemocných je 4662 lidí. Počet pacientů v nemocnicích v sobotu klesl na 352. Model zdravotnických statistiků předpokládá, že koncem dubna bude v zemi dohromady asi 7800 případů covid-19.

Za sobotu přibylo 79 případů nákazy koronavirem, což byl druhý nejnižší nárůst od 13. dubna, o sedm méně než v pátek a o 24 víc než ve čtvrtek. Testů na covid-19 bylo v sobotu ale jen 4411, o několik tisíc méně než ve všední dny. Celkem bylo zatím otestováno 215.116 vzorků.

V Kateřinské zahradě v Praze pro studii kolektivní imunity už během soboty otestovali potřebný vzorek dospělých, dnes tam proto odebírali kapku krve pro rychlotesty jen dětem a mladistvým do 18 let. Potřebná kapacita, tedy 267 testovaných, by měla být odpoledne vyčerpána. Nově tam testují také chronicky nemocné pacienty, které zve Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), a osoby, které k testování vybízí Český statistický úřad (ČSÚ). Odběrové stany fungují také v Brně, Olomouci, Litoměřicích, Litovli a Uničově.

První výsledky studie kolektivní imunity budou známy na začátku května. Mají ověřit aktuální epidemickou situaci v Česku a sloužit k rozhodování o tom, jak dál uvolňovat či dál udržovat omezení v podnikání i každodenním životě.

Vláda kvůli příznivému epidemiologického vývoji urychlila harmonogram otevírání obchodů a služeb, další vlna přijde na řadu v pondělí. Otevřou další obchody a provozovny služeb, byť s řadou omezení. Například v prodejnách oděvů si lidé nebudou moci z hygienických důvodů zkoušet oblečení. V posilovnách, tělocvičnách či fitness centrech se nepřevléknou v šatnách a ani se neosprchují. Zrychlení uvolňování restrikcí ale například některé knihovny nebo zoologické zahrady zaskočilo a zůstanou ještě zavřené. S dalšími fázemi uvolňování omezení počítá vláda od 11. a 27. května.

Předseda sněmovní frakce TOP 09 Miroslav Kalousek dnes v televizi Prima kritizoval postup opětovného otevírání provozoven, které vláda často mění a nejsou podle něj úplně jasné. K plánům se mělo podle Kalouska sejít předsednictvo tripartity. Ministerstvo práce a sociálních věcí podle ministryně Jany Maláčové (ČSSD) své rozvolňovací plány se sociálními partnery konzultuje. Kalousek míní, že stát by přispět na úhradu stálých nákladů podnikatelům, kteří museli kvůli vládním opatřením zavřít své provozovny. Sociální demokracie takový model od počátku navrhovala, je ale v pravomoci ministerstva průmyslu a obchodu, uvedla v televizní diskusi Maláčová. Kdyby podle ní skokově rostla nezaměstnanost, vidí prostor pro zvýšení podpor pro lidi bez práce. Odbory tvrdí, že nynější podpory jsou nízké.

Od pondělí budou moci přeshraniční pracovníci cestovat z Česka za prací a zase se vracet zpět každý den, budou ale muset pravidelně předkládat negativní PCR test na nemoc covid-19. Takzvaní pendleři, kteří nespadají pod výjimky, se podle dosavadních pravidel mohli vracet do Česka výhradně po dvou týdnech práce v cizině. V republice následně museli strávit dva týdny karanténě. Nově budou moci do Česka přijet nejdéle na tři dny unijní občané "prokazatelně za účelem výkonu ekonomické činnosti", tedy například na obchodní jednání. Rovněž oni budou muset na hranicích předložit negativní test na covid-19, který nebude starší čtyř dnů.

Po víkendu by měla začít studie, která má zjistit výskyt a šíření nákazy novým koronavirem u lidí se závislostmi na drogách a u pracovníků, kteří jim pomáhají. Testovat se budou klienti a personál adiktologických služeb. Využít se k tomu má zhruba 30.000 rychlotestů ke zjištění protilátek z kapky krve. Kontroly se mají opakovat po týdnu a mají zmapovat šíření nákazy v rizikovém prostředí.

Odborníci považují za jeden z klíčových údajů o vývoji epidemie počet hospitalizovaných s nemocí covid-19, kterých bylo v sobotu 352, o 33 méně než předchozí den. Ještě v úterý a ve středu byly v nemocnicích přes čtyři stovky nakažených. Z toho 79 pacientů bylo v sobotu v těžkém stavu nebo vyžadovalo intenzivní péči, což bylo o osm víc než v pátek.