V pátek přibylo 2111 případů covidu, méně než ve čtvrtek

Aktuálně nakažených je 21.909 lidí. U většiny z nich má nemoc mírný průběh, v nemocnici je 480 nakažených, z toho 93 je ve vážném stavu. Počet lidí, kteří s nemocí covid-19 zemřeli, se v pátek zvýšil o pět na 495. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Od začátku září se nákaza prokázala u více než 21.600 lidí, od začátku epidemie v březnu u 46.262 lidí.

Počty nakažených se v zemi výrazně zvyšují od počátku minulého týdne, spolu s tím přibývá i hospitalizovaných. Před týdnem bylo s koronavirem v nemocnicích zhruba o 220 lidí méně. Nemocnice podle ministerstva zdravotnictví ale zvládnou násobně víc pacientů s covidem než nyní, a to i vážných případů.

Denní nárůsty potvrzených případů koronaviru poprvé překonaly tisícovku v úterý 8. září a týden se s výjimkou neděle denně držely na této úrovni. Nový rekord v počtu denních přírůstku Česko zaznamenalo ve středu, kdy přibylo 2135 nakažených. Ve čtvrtek bylo i toto číslo překonáno, když laboratoře potvrdily 3130 případů nemoci covid-19.

Zároveň se však více testovalo. V srpnu počet testů za den jen jednou překročil 10.000, zatímco tento týden počet testů neklesl pod 16.800 a ve čtvrtek překročil rekordních 22.000. Cíl je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) 25.000 testů denně.

Nejvýrazněji se nyní nákaza šíří v Praze, v přilehlých středočeských okresech a také na Kroměřížsku, Uherskohradišťsku nebo Chebsku. V Praze hygienici za posledních sedm dní potvrdili téměř 195 případů v přepočtu na 100.000 obyvatel, následují okresy Praha-východ a Praha-západ se zhruba 167 případy.

TESTOVÁNÍ. O víkendu otevíráme v Praze tři nová odběrová místa. Poliklinika Kartouzská bude testovat v sobotu od 8 do 12 hodin. Dům světla v Karlíně celý víkend od 19 do 22, Scimed ve Vinohradské nemocnici od 18 do 22 hodin. Od pondělí posilujeme i kapacity ve Žlutých lázních.